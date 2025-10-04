قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

آية التيجي

في الوقت التي أصبحت فيه حقن التخسيس حديث الجميع على السوشيال ميديا، وحلمًا سريعًا لمن يسعون لإنقاص أوزانهم بدون مجهود.

فقد حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، من مخاطر هذه الحقن، مؤكدًا أنها “ليست وسيلة آمنة للجميع” وقد تؤدي إلى شلل في المعدة إذا استُخدمت دون إشراف طبي.

وقال الدكتور معتز القيعي في تصريحاته لموقع صدى البلد، إن حقن التخسيس الجديدة، تعمل من خلال محاكاة هرمون طبيعي في الجسم يُعرف باسم GLP-1، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم الشهية وسرعة الهضم. 

وأوضح القيعي، أن هذه الحقن تُبطئ حركة المعدة وتجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي إلى تقليل كميات الأكل وبالتالي فقدان الوزن.

وأضاف القيعي، إلى أن هذه الآلية، رغم فاعليتها في بعض الحالات، قد تسبب مضاعفات خطيرة مثل ما يُعرف بـ شلل المعدة (Gastroparesis)، وهي حالة يتوقف فيها الطعام عن التحرك داخل المعدة بالشكل الطبيعي، مما يؤدي إلى أعراض مؤلمة تشمل:

ـ الغثيان والقيء المتكرر.

ـ الانتفاخ والألم المزمن.

ـ فقدان القدرة على تناول الطعام بصورة طبيعية.

وأشار “القيعي” إلى أن بعض الحالات التي تم توثيقها عالميًا احتاجت إلى تدخل طبي أو جراحي لإنقاذ المريض بعد إصابته بشلل المعدة نتيجة الاستخدام المفرط أو غير المراقب لهذه الحقن.

وأكد أن هذه الأدوية تم تطويرها أساسًا لعلاج مرضى السمنة المفرطة المصحوبة بأمراض مزمنة مثل: السكري وارتفاع ضغط الدم، وليست مخصصة لمن يرغبون فقط في خسارة بضعة كيلوغرامات لأسباب تجميلية أو موسمية مثل “التحضير للمصيف”.

وأوضح الدكتور معتز القيعي، أن التخسيس الحقيقي لا يأتي من الحقن أو الكبسولات، بل من اتباع أسلوب حياة صحي يعتمد على التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم، محذرًا من الانسياق وراء الإعلانات أو تجارب المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

واختتم القيعي، قائلاً: “الحقن دي مش لعبة، ومش المفروض تبقى وسيلة سريعة في إيد أي حد من غير إشراف طبي. عايزين نكسب صحتنا مش نخسرها.”

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

السيارة عقب الحادث

سيد عبدالحفيظ

أسعار الدواجن

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

منتخب الشباب

سيف زاهر

آبل تتخلى عن أغلى منتجاتها لصالح مشروع ثوري يغير المستقبل

هيونداي إلنترا 2025

كيا سيلتوس 2024

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

بوسي

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

تسلا موديل Y

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

