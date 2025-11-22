خبير تغذية : هذه العصائر تضر صحتك غم احتوائها على فيتامينات طبيعية

كشف خبير التغذية العالمي الدكتور أحمد صبري عن مفاجأة صادمة تتعلق بأحد الأطعمة التي يُروج لها كثيرون باعتبارها "صحية"، مشيرًا إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى أضرار صحية غير متوقعة، خصوصًا عند الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يحمون أجسامهم من الأمراض بتناولها يوميًا.

ما هو الطعام الذي قد يضر صحتك؟

خبير تغذية يكشف سر صادم: هذا الطعام "الصحي" قد يضر صحتك

أكد الدكتور صبري من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العصائر الطبيعية المصنعة أو الجاهزة والتي يصفها كثيرون بأنها "صحية" تحمل كمية كبيرة من السكريات المخفية، رغم احتوائها على فيتامينات طبيعية من الفواكه. وأضاف أن هذه العصائر قد تؤدي إلى:

زيادة الوزن سريعًا

ارتفاع مستويات السكر في الدم

مشاكل في الأسنان

اضطرابات هضمية

وأوضح أن المشكلة لا تكمن في الفاكهة نفسها، بل في الطريقة التي تُصنع بها العصائر التجارية والتي تضيف إليها السكر أو المواد الحافظة.

تحذيرات خبراء التغذية

يشير خبراء التغذية إلى أن الاعتماد على هذه العصائر بدلًا من الفواكه الطازجة يمكن أن يكون خطرًا على المدى الطويل، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو السمنة. وأضافوا:

تناول كوب واحد من العصير الجاهز يعادل تناول 4–5 حبات من الفاكهة، ما يعني جرعة سكر مركزة على الجسم دفعة واحدة.

كما نصح الخبراء بالابتعاد عن العصائر المعلبة أو المعبأة، والاعتماد على عصائر منزلية طبيعية بدون سكر مضاف، أو تناول الفاكهة كاملة للحصول على الألياف التي تقلل من امتصاص السكر بسرعة.

بدائل صحية ينصح بها

قدم الدكتور صبري بعض البدائل الصحية التي يمكن أن تحل محل العصائر الجاهزة:

عصائر منزلية: تحضير عصير طازج من الفاكهة المقطعة والماء أو اللبن بدون سكر.

ماء الفاكهة: إضافة شرائح فاكهة مثل الليمون أو البرتقال إلى الماء لإضفاء نكهة طبيعية.

تناول الفاكهة كاملة: للحصول على الألياف والعناصر الغذائية كاملة دون الإفراط في السكر.

وأشار خبير التغذية إلى أن العادات الغذائية السليمة هي أفضل طريقة لحماية الجسم من الأمراض المزمنة، وأن الطعام الصحي لا يعني دائمًا ما يروّج له على أنه صحي، بل ما يُستهلك بوعي وكمية مناسبة.