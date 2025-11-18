الهاموش من أكثر الحشرات إزعاجًا، وغالبًا يظهر بسبب بواقي الطعام أو الفاكهة الناضجة أو الرطوبة. ورغم صغر حجمه إلا أنه يتكاثر بسرعة ويصعب السيطرة عليه إذا لم يتم التدخل فورًا.

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش

إليك أفضل وصفات طبيعية وآمنة للتخلص من الهاموش نهائيًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1) خل التفاح والصابون الفخ الأكثر فعالية

هذه الطريقة الأشهر لأن الهاموش ينجذب لرائحة الخل بشكل كبير.

الطريقة:

ضعي 3 ملاعق خل تفاح

ملعقة ماء

نقطة صابون

اتركي الكوب في المطبخ

خلال ساعات ستلاحظين اختفاء 80% من الهاموش.

2) الليمون بالقرنفل… معطر طبيعي وطارد قوي

الهاموش

الليمون والقرنفل لهما رائحة لا يتحملها الهاموش.

قطّعي ليمونة نصفين واغرسي بها عيدان القرنفل ثم ضعيها في:

المطبخ

قرب الفاكهة

بجانب سلة القمامة

ستلاحظين اختفاء الهاموش خلال ساعتين فقط.

3) رش الكحول الطبي

رش خفيف من الكحول في الهواء أو على المناطق التي يكثر بها الهاموش يقتل الحشرات فورًا دون ضرر على المطبخ.

4) أعشاب الريحان والنعناع

الهاموش يكره الروائح النفاذة الطبيعية.

ضعي باقة من:

ريحان

نعناع

روزمارى

بوضعها قرب النفايات أو بجانب الفاكهة تختفي الحشرات تدريجيًا.

5) خليط الماء والسكر والخميرة

هذا الخليط يجذب الهاموش بعيدًا عن الطعام.

اخلطي: