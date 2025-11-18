قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
أسماء عبد الحفيظ

الهاموش من أكثر الحشرات إزعاجًا، وغالبًا يظهر بسبب بواقي الطعام أو الفاكهة الناضجة أو الرطوبة. ورغم صغر حجمه إلا أنه يتكاثر بسرعة ويصعب السيطرة عليه إذا لم يتم التدخل فورًا.

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش 

إليك أفضل وصفات طبيعية وآمنة للتخلص من الهاموش نهائيًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1) خل التفاح والصابون الفخ الأكثر فعالية

هذه الطريقة الأشهر لأن الهاموش ينجذب لرائحة الخل بشكل كبير.
الطريقة:

  • ضعي 3 ملاعق خل تفاح
  • ملعقة ماء
  • نقطة صابون
  • اتركي الكوب في المطبخ
  • خلال ساعات ستلاحظين اختفاء 80% من الهاموش.

2) الليمون بالقرنفل… معطر طبيعي وطارد قوي

الهاموش 

الليمون والقرنفل لهما رائحة لا يتحملها الهاموش.
قطّعي ليمونة نصفين واغرسي بها عيدان القرنفل ثم ضعيها في:

  • المطبخ
  • قرب الفاكهة
  • بجانب سلة القمامة
  • ستلاحظين اختفاء الهاموش خلال ساعتين فقط.

3) رش الكحول الطبي

رش خفيف من الكحول في الهواء أو على المناطق التي يكثر بها الهاموش يقتل الحشرات فورًا دون ضرر على المطبخ.

4) أعشاب الريحان والنعناع

الهاموش يكره الروائح النفاذة الطبيعية.
ضعي باقة من:

  • ريحان
  • نعناع
  • روزمارى

بوضعها قرب النفايات أو بجانب الفاكهة تختفي الحشرات تدريجيًا.

5) خليط الماء والسكر والخميرة

هذا الخليط يجذب الهاموش بعيدًا عن الطعام.
اخلطي:

  • كوب ماء
  • ملعقة سكر
  • ربع ملعقة خميرة
  • وضعيه في كوب واتركيه في المطبخ.
  • ينجذب الهاموش للرائحة ويغرق داخلها.
الهاموش خل التفاح والصابون 5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

أحمد زكي

فى ذكراه.. قصة محاولة انتحار أحمد زكي وحقيقة زواجه من رغدة ووصيته

شيماء سيف

مفيش في حلاوتك.. شيماء سيف تدعم فتاة تعرضت للتنمر

ضد السينما

يعرض لأول مرة عالميًا.. كل ما تريد معرفته عن "ضد السينما" قبل عرضه بالقاهرة السينمائي

بالصور

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي
الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي
الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد