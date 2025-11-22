الهيئة الوطنية تتابع سير انتخابات مجلس النواب في تونس وألمانيا وأستراليا

قال أمين حسان، سفير مصر بألمانيا، إن أعمال اللجنة بدأت لليوم الثاني على التوالي استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وبالأمس كان هناك تزاحم وإقبال من المواطنين واليوم نتوقع زيادة عدد الناخبين.

واضاف باسم حسن، سفير مصر في تونس، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الأمور تمت بسلاسة بالأمس، ونشكر المواطنين على تعاونهم.

ولفت إلى أنه يتوقع زيادة عدد الناخبين اليوم، مشددا على أن الجالية المصرية حريصة على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأوضح هيثم مختار سفير مصر بأستراليا، الانتخابات تسير بشكل جيد ومتنظم، ونقدر دعم وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات.