النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
بدء مؤتمر غرفة عمليات الهيئة الوطنية لمتابعة انتخابات النواب بالخارج

منار عبد العظيم

بدأ  مؤتمر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية، أجري القاضي أحمد بنداري اتصالاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية. 

الهدف من هذه المتابعة هو تقديم تقرير شامل حول سير العملية الانتخابية.

 الهدف من المؤتمر هو اطلاع الرأي العام على مجريات تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

التصويت يبدأ من نيوزيلندا وينتهي في لوس أنجلوس

يبدأ التصويت للمصريين المقيمين بالخارج من نيوزيلندا، حيث تم فتح أول لجنة تصويت هناك الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة (بتوقيت نيوزيلندا) والتي تتوافق مع العاشرة مساء الخميس بتوقيت مصر. فيما ستكون لجنة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية آخر اللجان التي تفتح باب التصويت.

المصريين في الخارج يصوتون في 139 سفارة وقنصلية

يستمر التصويت للمصريين بالخارج اليوم وغداً (الجمعة والسبت) في 139 سفارة وقنصلية مصرية حول العالم. يتنافس 1316 مرشحاً في المرحلة الثانية من الانتخابات على 141 مقعداً بنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة انتخابية لقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب 13 محافظة، وهي:

القاهرة (19 دائرة – 205 مرشحين)

القليوبية (6 دوائر – 71 مرشحًا)

الدقهلية (10 دوائر – 288 مرشحًا)

الغربية (7 دوائر – 140 مرشحًا)

المنوفية (6 دوائر – 125 مرشحًا)

كفر الشيخ (4 دوائر – 88 مرشحًا)

الشرقية (9 دوائر – 253 مرشحًا)

دمياط (دائرتان – 39 مرشحًا)

بورسعيد (دائرتان – 20 مرشحًا)

الإسماعيلية (3 دوائر – 36 مرشحًا)

السويس (دائرة واحدة – 18 مرشحًا)

جنوب سيناء (دائرتان – 15 مرشحًا)

شمال سيناء (دائرتان – 12 مرشحًا)

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
