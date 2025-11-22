بدء محاكمة اللاعب رمضان صبحي فى قضية التزوير (فيديو)

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حين تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل المعهد، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بأنه تلقى مقابلًا ماديًا من اللاعب للدخول بدلًا منه وأداء الامتحان باسمه.



وقال مقدم البلاغ إنه جرى اكتشاف الواقعة بعد مراجعة بيانات الهوية خلال إجراءات دخول لجنة الامتحان، مما دفع إدارة المعهد للتحفظ على المتهم وإبلاغ الجهات المختصة.