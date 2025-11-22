أسعار الذهب اليوم السبت 22-11-2025 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر يستعرضه موقع “صدى البلد”؛ بعد تحركات جديدة طفيفة مع بدء تعاملات اليوم السبت الموافق 22-11-2025 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

صعد سعر جرام الذهب مع بداية تعاملات اليوم ارتفع سعر الذهب بمقدار 10 جنيهات في المتوسط على مستوى الأعيرة المختلفة.

تحركات أسبوعية

على مدار يوم كامل استقر سعر الذهب دون تغيير وذلك مع انتهاء تعاملات أمس الأول، الخميس، وحتى قبيل ساعات من بدء تداولات أمس الجمعة، بالرغم من تراجع في قيمة المعدن الأصفر منذ أسابيع ماضية.

وفقد جرام الذهب ما يقارب 500 جنيه على الأقل في 3 أسابيع سابقة.

آخر تحديث في سعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب في ختام تعاملات اليوم نحو 5460 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6182 جنيها للبيع و 6240 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 5410 جنيهات للبيع و 5460 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4637 جنيها للبيع و 4680 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3606 جنيهات للبيع و 3640 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.28 ألف جنيه للبيع و 43.68 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب الي 4086 دولارا للبيع و 4088 دولارا للشراء.

الذهب في السوق العالمية

سجّلت أسعار الذهب تحرّكًا صعوديًا محدودًا مدعومة بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي، في ظل تراجع توقعات المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

ضغوط الدولار وتباين بيانات التوظيف الأمريكية

تحرّك الذهب في نطاق ضيق أمس الجمعة، مع استيعاب المتعاملين لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتأخرة والمتباينة عن سوق العمل خلال سبتمبر، وقد دعم إعلان شركة Nvidia عن أرباح قوية معنويات المستثمرين، ما دفع أسواق الأسهم للانتعاش وأضعف نسبيًا تدفقات الملاذ الآمن نحو الذهب.

وضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع الرهانات على خفض الفائدة خلال ديسمبر على المعدن النفيس، بعد إعادة الأسواق تسعير توقعاتها بشكل حاد عقب تأكيد مكتب إحصاءات العمل أن تقرير التوظيف لشهر أكتوبر سيصدر متزامنًا مع بيانات نوفمبر.