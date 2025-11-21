سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025

استقر سعر الذهب في بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 21-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير.



سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب استقرارا منذ ختام تعاملات أمس الخميس بعد انخفاض طفيف لم يجاوز 10 جنيهات على الأكثر.

تحركات الذهب

ووصل سعر جرام الذهب لتراجع غير مسبوق على مدار الأسابيع السابقة بقيمة اقتربت من 600 جنيه على الأقل، ليستمر معدلات نزيف المعدن الأصفر .

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب نحو 5410 جنيه داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6182 جنيه للبيع و 6240 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5410 جنيه للبيع و 5460 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4637 جنيه للبيع و 4680 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3606 جنيه للبيع و 3640 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.28 ألف جنيه للبيع و 43.68 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4071 دولار للبيع و 4072 دولار للشراء

سعر الذهب في السوق العالمية

سجّلت أسعار الذهب تحرّكًا صعوديًا محدودًا مدعومة بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي، في ظل تراجع توقعات المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

ضغوط الدولار وتباين بيانات التوظيف الأمريكية

تحرّك الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس، مع استيعاب المتعاملين لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتأخرة والمتباينة عن سوق العمل خلال سبتمبر، وقد دعم إعلان شركة Nvidia عن أرباح قوية معنويات المستثمرين، ما دفع أسواق الأسهم للانتعاش وأضعف نسبيًا تدفقات الملاذ الآمن نحو الذهب.

كما ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع رهانات خفض الفائدة خلال ديسمبر على المعدن النفيس، بعد إعادة الأسواق تسعير توقعاتها بشكل حاد عقب تأكيد مكتب إحصاءات العمل أن تقرير التوظيف لشهر أكتوبر سيصدر متزامنًا مع بيانات نوفمبر.

وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، الصادر أمس الأربعاء، نبرة أكثر تشددًا، مع تأكيد صانعي السياسات أن التضخم ما زال فوق مستهدف 2% وأن التقدم نحو خفضه بات أبطأ.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر قد لا يكون مناسبًا.