قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في بدء  تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 21-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير.
 

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب استقرارا منذ ختام تعاملات أمس الخميس بعد انخفاض طفيف لم يجاوز 10 جنيهات على الأكثر.

سعر الذهب

تحركات الذهب

ووصل سعر جرام الذهب لتراجع غير مسبوق على مدار الأسابيع السابقة بقيمة اقتربت من 600 جنيه على الأقل، ليستمر معدلات نزيف المعدن الأصفر .

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب نحو 5410 جنيه داخل محلات الصاغة المصرية.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6182 جنيه للبيع و 6240 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5410 جنيه للبيع و 5460 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4637 جنيه للبيع و 4680 جنيه للشراء 

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3606 جنيه للبيع و 3640 جنيه للشراء

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع وسط اضطرابات حادة بأسواق الأسهم

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.28 ألف جنيه للبيع و 43.68 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4071 دولار للبيع و 4072 دولار للشراء

سعر الذهب في السوق العالمية

سجّلت أسعار الذهب تحرّكًا صعوديًا محدودًا مدعومة بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي، في ظل تراجع توقعات المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

ضغوط الدولار وتباين بيانات التوظيف الأمريكية

تحرّك الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس، مع استيعاب المتعاملين لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتأخرة والمتباينة عن سوق العمل خلال سبتمبر، وقد دعم إعلان شركة Nvidia عن أرباح قوية معنويات المستثمرين، ما دفع أسواق الأسهم للانتعاش وأضعف نسبيًا تدفقات الملاذ الآمن نحو الذهب.

كما ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع رهانات خفض الفائدة خلال ديسمبر على المعدن النفيس، بعد إعادة الأسواق تسعير توقعاتها بشكل حاد عقب تأكيد مكتب إحصاءات العمل أن تقرير التوظيف لشهر أكتوبر سيصدر متزامنًا مع بيانات نوفمبر.

وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، الصادر أمس الأربعاء، نبرة أكثر تشددًا، مع تأكيد صانعي السياسات أن التضخم ما زال فوق مستهدف 2% وأن التقدم نحو خفضه بات أبطأ. 

وأشار عدد من الأعضاء إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر قد لا يكون مناسبًا.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

مستشفي الفرافرة

وكيل صحة الوادي الجديد يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي

جانب من الحدث

الوادي الجديد: استكمال تطوير محطة الرفع للصرف الصحي بقرية الزيات

محافظ الغربية

الغربية تستعد لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا داخل 642 لجنة و613 مقرا انتخابيا

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد