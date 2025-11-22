التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث أمم إفريقيا بالمغرب

نجح التلفزيون الجزائري في الحصول على حقوق بث مباريات كأس أمم افريقيا 2025 بالمغرب المزمع إقامتها خلال شهر ديسمبر القادم.



وتأهل منتخب الجزائر إلي نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب نهاية شهر ديسمبر المقبل.



جاء نجاح التلفزيون الجوزائري فى الحصول على حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا بالمغرب بعد التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على كافة الأمور المالية والتقنية.



تعتبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية هي الناقل الحصري لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.



ويقع منتخب الجزائر ضمن المجموعة الخامسة والنارية في كأس الأمم الأفريقية والتي تضم كلا من غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو والسودان.

مواعيد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية

الجزائر ضد السودان: ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء يوم 24 ديسمبر المقبل.



الجزائر ضد بوركينا فاسو: ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء يوم 28 ديسمبر المقبل.



غينيا الاستوائية ضد الجزائر: ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء يوم 31 ديسمبر المقبل.



وكانت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا بـ المغرب أوقعت منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.



مواعيد مباريات مصر الوطني في دور المجموعات بـ بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب



الجولة الأولى: مصر ضد زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر - الساعة 8 مساء



الجولة الثانية: مصر ضد جنوب أفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر - الساعة 8 مساء



الجولة الثالثة: مصر ضد أنجولا - الإثنين 29 ديسمبر - الساعة 10:30 مساء



ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره النيجيري وديا خلال شهر ديسمبر المقبل استعدادا لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب.



وتقام مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب نيجيريا وديا مساء يوم 14 ديسمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة.