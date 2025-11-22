قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
رياضة

التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث أمم إفريقيا بالمغرب

يسري غازي

نجح التلفزيون الجزائري في الحصول على حقوق بث مباريات كأس أمم افريقيا 2025 بالمغرب المزمع إقامتها خلال شهر ديسمبر القادم.

وتأهل منتخب الجزائر إلي نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب نهاية شهر ديسمبر المقبل.

جاء نجاح التلفزيون الجوزائري فى الحصول على حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا بالمغرب بعد التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على كافة الأمور المالية والتقنية.

تعتبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية هي الناقل الحصري لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

ويقع منتخب الجزائر ضمن المجموعة الخامسة والنارية في كأس الأمم الأفريقية والتي تضم كلا من غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو والسودان.

مواعيد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 
الجزائر ضد السودان: ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء يوم 24 ديسمبر المقبل.

الجزائر ضد بوركينا فاسو: ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء يوم 28 ديسمبر المقبل.

غينيا الاستوائية ضد الجزائر: ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء يوم 31 ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا بـ المغرب أوقعت منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 
 

مواعيد مباريات مصر الوطني في دور المجموعات بـ بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب

الجولة الأولى: مصر ضد زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثانية: مصر ضد جنوب أفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثالثة: مصر ضد أنجولا - الإثنين 29 ديسمبر - الساعة 10:30 مساء

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره النيجيري وديا خلال شهر ديسمبر المقبل استعدادا لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب نيجيريا وديا مساء يوم 14 ديسمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة.

أمم إفريقيا الكان منتخب الجزائر منتخب مصر الوطني

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

مبادرة «يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل»

رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. مجدى عاشور يجيب

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

