قائمة منتخب الجزائر للمحليين لمواجهة مصر وديا

أعلن مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين، قائمة منتخب بلاده لمواجهتي مصر وديًا، استعدادًا لخوض منافسات كأس العرب بقطر.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر للمحليين كالتالي:

حراسة المرمى: واو تشال (شباب بلوزداد) - نعملي (واندررز) - محمد حديد (شبيبة القبائل).

خط الدفاع: خاصف (شباب بلوزداد) - حميدي (شبيبة القبائل) - رياض حليمية (مولودية الجزائر) - م. قزي (ماخاتشكالا) - أ. غزالة (مولودية الجزائر) - أ. بدران (ضمك) - عبادة (أسو الشلف) - قزي (ماخاتشكالا) - محمد مدني (شبيبة القبائل).

خط الوسط: مريزيك (ماخاتشكالا) - بنخماسة (مولودية الجزائر) - بنديبكا (الفتح) - دراوي (اتحاد الجزائر) - بوكرشاوي (شباب بلوزداد).

خط الهجوم: بولبينة (الدحيل) - مزيان (شباب بلوزداد) - غيطان (استوريل) - دغموم (المصري البورسعيدي) - الغول (شباب قسنطينة) - سعيود (الحزم) - بودبوز (شبيبة القبائل) - بركاني (الوكرة) - محيوس (شبيبة القبائل) - إبراهيم سليماني

موعد مباراة مصر والجزائر

14 نوفمبر 2025 - الساعة 2:00 مساءً

17 نوفمبر 2025 - الساعة 4:00 مساءً

على ملعب السلام الدولي