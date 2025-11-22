هروب حجازي من كأس العرب.. أحمد حسن يكشف الحقيقة.. والسعيد لم يتواجد لهذا السبب

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب حقيقة التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي بشأن رفض أحمد حجازي وعبد الله السعيد الانضمام للمنتخب المشارك في كأس العرب.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب، التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وقال أحمد حسن في برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc : "بإذن الله قادرون على الدفاع عن اسم مصر في البطولة".

وأكمل: "هناك لاعبين كنا نتمنى أن ينضموا إلينا ولكن حدث إصابات لبعضهم وآخرين لم يتمكنوا من التواجد مثل عمر فايد الذي رفض ناديه البرتغالي تواجده ولكننا نحاول معهم".

وأضاف: "حضرت المؤتمر الصحفي احتراما لكل الصحفيين المتواجدين، وتم تحريف بعض التصريحات لي بقولي أن بعض اللاعبين تهربوا!!.. لم أرغب في الحديث خلال الفترة الماضية، وأنا لم أقل ذلك".

واستكمل أحمد حسن حديثه قائلا: "أحمد حجازي أحد الصحفيين وجه لي رسالة بشأن تواجد أحمد حجازي مع المنتخب.. وقلت: "اللاعب كان واضحًا واعتذر للكابتن حلمي طولان وقال له أنا متواجد في نادي كبير وجديد وأريد أن ألعب بشكل أساسي ونحن احترمنا ذلك".

وبشأن عبدالله السعيد، قال الصقر": "تواصلنا مع اللاعب ولكن الكابتن حلمي طولان شعر أنه سيكون مجهد بين النادي والمنتخب، والسعيد أخبرنا أنه من الممكن أن يتواجد خلال البطولة فقط، وهو ما تم رفضه من جانب حلمي طولان لرغبته في تواجد جميع اللاعبين من البداية".

وذكر مدير المنتخب: "النني رحب بشكل كبير من اليوم الأول، وقال أنا موجود وليس لدي أي مشكلة أو مانع، وأبدى رغبة كبيرة في التواجد معنا في البطولة، وكذلك أكرم توفيق".

واختتم أحمد حسن حديثه قائلا: "إن شاء الله نقدم بطولة محترمة ونتواجد في النهائي يوم 18 ديسمبر".