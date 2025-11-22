قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
هروب حجازي من كأس العرب.. أحمد حسن يكشف الحقيقة.. والسعيد لم يتواجد لهذا السبب

رباب الهواري

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب حقيقة التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي بشأن رفض أحمد حجازي وعبد الله السعيد الانضمام للمنتخب المشارك في كأس العرب.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب، التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وقال أحمد حسن في برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc : "بإذن الله قادرون على الدفاع عن اسم مصر في البطولة".

وأكمل: "هناك لاعبين كنا نتمنى أن ينضموا إلينا ولكن حدث إصابات لبعضهم وآخرين لم يتمكنوا من التواجد مثل عمر فايد الذي رفض ناديه البرتغالي تواجده ولكننا نحاول معهم".

وأضاف: "حضرت المؤتمر الصحفي احتراما لكل الصحفيين المتواجدين، وتم تحريف بعض التصريحات لي بقولي أن بعض اللاعبين تهربوا!!.. لم أرغب في الحديث خلال الفترة الماضية، وأنا لم أقل ذلك".

واستكمل أحمد حسن حديثه قائلا: "أحمد حجازي أحد الصحفيين وجه لي رسالة بشأن تواجد أحمد حجازي مع المنتخب.. وقلت: "اللاعب كان واضحًا واعتذر للكابتن حلمي طولان وقال له أنا متواجد في نادي كبير وجديد وأريد أن ألعب بشكل أساسي ونحن احترمنا ذلك".

وبشأن عبدالله السعيد، قال الصقر": "تواصلنا مع اللاعب ولكن الكابتن حلمي طولان شعر أنه سيكون مجهد بين النادي والمنتخب، والسعيد أخبرنا أنه من الممكن أن يتواجد خلال البطولة فقط، وهو ما تم رفضه من جانب حلمي طولان لرغبته في تواجد جميع اللاعبين من البداية".

وذكر مدير المنتخب: "النني رحب بشكل كبير من اليوم الأول، وقال أنا موجود وليس لدي أي مشكلة أو مانع، وأبدى رغبة كبيرة في التواجد معنا في البطولة، وكذلك أكرم توفيق".

واختتم أحمد حسن حديثه قائلا: "إن شاء الله نقدم بطولة محترمة ونتواجد في النهائي يوم 18 ديسمبر".

أحمد حجازي منتخب مصر كأس العرب حلمي طولان

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

تجديد حبس شخص متهم بإنهاء حياة الحاج علي أبو رجيلة بحلوان

تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية داعش حلوان

لسماع الشهود.. تأجيل قضية فتى الدارك ويب لـ 27 ديسمبر

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

