أحمد حسن: أحمد حجازي لم يرغب في التواجد بالمنتخب وبعض اللاعبين تهربوا

أحمد حسن
أحمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن مفاجأة نارية  بشأن بعض اللاعبين الذي لم يرغبوا في الانضمام إلى المنتخب في كأس العرب 2025.


تصريحات أحمد حسن
وقال أحمد حسن عبر  المؤتمر الصحفي عقب التعادل وديا مع الجزائر  : بعض اللاعبين لم يكن لديهم الرغبة في التواجد في منتخب مصر المشارك في كأس العرب ومنهم أحمد حجازي.

وأضاف: أي لاعب لا يريد أن يتواجد معنا فـ هو حر.. وهناك بعض اللاعبين تهربوا ورفضوا أن يتواجدوا معنا.

وأشار أحمد حسن في تصريحاته: سوف أكشف عن الأسماء بعد انتهاء كأس العرب.. ولن نجبر أحد لكي يلعب معنا دون إرادته.

وتابع: لعبنا مباراتين في منتهى القوة ضد الجزائر قبل المشاركة في كأس العرب، ونثق في كل اللاعبين، ونعد بالمنافسة رغم الصعوبات، يتواجد معنا مجموعة من اللاعبين الرجالة، مثل أكرم توفيق ومحمد النني وعمرو السولية كباتن بمعنى الكلمة، وياسين مرعي سيكون مع المنتخب في كأس العرب.

احمد حسن منتخب مصر كأس العرب أحمد حجازي

