كاب فيردي تتقدم على مصر بهدف دون رد في الشوط الأول ببطولة العين

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي، اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة العين الدولية، بتأخر الفراعنة بهدف نظيف.

هدف كاب فيردي المبكر

افتتح منتخب كاب فيردي التسجيل عند الدقيقة السابعة عن طريق جاري مينديس رودريجيز من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد عرقلة من محمد هاني للاعب هيليو فاريلا داخل منطقة الجزاء. وتمكن رودريجيز من تسديد الكرة بنجاح معلنًا تقدم فريقه مبكرًا.

شهدت المباراة إيقاعًا سريعًا من الجانبين، خاصة بعد هدف كاب فيردي المبكر، إذ كثّف المنتخب المصري من ضغطه الهجومي بحثًا عن التعادل.

الدقيقة 19:

نفذ عمر مرموش كرة حرة من الجهة اليسرى أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء، ليحوّلها نبيل عماد برأسية قوية، إلا أن حارس كاب فيردي تصدى لها مرتين ببراعة.