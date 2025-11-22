قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد طلعت يعقد مقارنة بين إمام عاشور وعبد الله السعيد

خالد طلعت
خالد طلعت
سارة عبد الله

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت، بإمام عاشور لاعب النادي الأهلي، ومقارنة مع نجم الزمالك عبد الله السعيد.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “تخيل معايا بقى ان عبد الله السعيد خد جايزة أفضل صانع ألعاب في مصر في 2025، عبد الله في سنة 2025 لعب 35 ماتش، سجل 7 أهدف (منهم 5 ضربات جزاء) وصنع 3 أهداف فقط لا غير يعني ساهم في 10 أهداف نصهم ضربات جزاء”.

وتابع: “إمام عاشور في سنة 2025 لعب 27 ماتش فقط، سجل 17 هدف (منهم ضربتين جزاء فقط) وصنع 6 أهداف يعني ساهم في 23 هدف في عدد ماتشات أقل”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يواجه فريق زيسكو يونايتد الزامبي، في اللقاء المقرر إقامته مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير لبداية قوية للفارس الأبيض في مشواره القاري.

طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة اللقاء

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، حيث يقود المواجهة الحكم الجيبوتي محمد ديراني كحكم ساحة، ويعاونه كل من ليبان عبد الرازق أحمد ورشيد وايس بوراله كمساعدين، بينما تم إسناد مهمة الحكم الرابع إلى محمود ناصر حسين. كما تم تعيين الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على اللقاء لمتابعة الجوانب التنظيمية.

