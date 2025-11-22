يويفا يعتذر عن حذف فيديوهات لمشجعي اسكتلندا

قدّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اعتذاره بعد إجباره على حذف فيديوهات لمشجعي اسكتلندا يحتفلون بتأهل منتخبهم إلى كأس العالم من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتهاك حقوق النشر.

تلقّت رابطة مشجعي كرة القدم الاسكتلندية إشعارات عبر البريد الإلكتروني من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفيد بنشرها لقطات تُظهر تغطية تلفزيونية لفوز اسكتلندا على الدنمارك في تصفيات كأس العالم بنتيجة 4-2 على قناة X دون إذن.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، صاحب حقوق بث المباراة، يوم الجمعة، عبر متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "يبدو أن المحتوى المعني قد تم التقاطه عن طريق الخطأ من قبل وكالات حماية المحتوى لدينا.

نعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الأمر ونشكركم على تفهمكم".

وعرضت المنشورات احتفالات المشجعين في جميع أنحاء البلاد بمباراة يوم الثلاثاء، حيث ضمنت اسكتلندا مقعدها في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998. وقد تم حظر حساب رابطة مشجعي كرة القدم الاسكتلندية على قناة X لاحقًا.