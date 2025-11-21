قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
يويفا يعاقب لويس دياز بالإيقاف 3 مباريات بعد طرده أمام سان جيرمان

إسلام مقلد

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف الجناح الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونيخ، لمدة ثلاث مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، في واحدة من أكثر لحظات المباراة إثارة للجدل.

طرد دياز

وتعرض دياز للطرد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعدما ارتكب تدخلًا عنيفًا على الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للنادي الباريسي، ليغادر الملعب ويترك فريقه بعشرة لاعبين رغم تألقه اللافت قبل الطرد. 

وكان اللاعب قد سجل هدفين في الشوط الأول، ليضع بايرن ميونيخ في موقف مريح قبل أن تنقلب الأجواء بفعل الخطأ الذي ارتكبه.

فوز بايرن ميونيخ

ورغم النقص العددي، تمكن بايرن ميونيخ من إنهاء اللقاء بفوز ثمين بنتيجة 2-1، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره الأوروبي، بينما ترك لويس دياز بصمة مزدوجة بين التألق الهجومي واللقطة التي كلفته الإيقاف.

أشرف حكيمي

وفي سياق آخر، ينتظر أن يكون أشرف حكيمي جاهزًا للمشاركة مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإصابة التي تعرض لها في الاحتكاك مع دياز ليست خطيرة، مما يجعله في الطريق للانضمام إلى كتيبة “أسود الأطلس” في البطولة القارية المرتقبة.

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

أحمد العوضي يدعم رحمة محسن بعد فوزها بجائزه ذا بيست

عبدالعزيز الكفراوي يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل “وزير الغلابة” بكلمات مؤثرة

مفاجأة داخل الكواليس.. فريق عمل "كلهم بيحبوا مودي" يحتفلون بعيد ميلاد آيتن عامر

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

