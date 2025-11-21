يويفا يعاقب لويس دياز بالإيقاف 3 مباريات بعد طرده أمام سان جيرمان

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف الجناح الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونيخ، لمدة ثلاث مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، في واحدة من أكثر لحظات المباراة إثارة للجدل.

طرد دياز

وتعرض دياز للطرد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعدما ارتكب تدخلًا عنيفًا على الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للنادي الباريسي، ليغادر الملعب ويترك فريقه بعشرة لاعبين رغم تألقه اللافت قبل الطرد.

وكان اللاعب قد سجل هدفين في الشوط الأول، ليضع بايرن ميونيخ في موقف مريح قبل أن تنقلب الأجواء بفعل الخطأ الذي ارتكبه.

فوز بايرن ميونيخ

ورغم النقص العددي، تمكن بايرن ميونيخ من إنهاء اللقاء بفوز ثمين بنتيجة 2-1، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره الأوروبي، بينما ترك لويس دياز بصمة مزدوجة بين التألق الهجومي واللقطة التي كلفته الإيقاف.

أشرف حكيمي

وفي سياق آخر، ينتظر أن يكون أشرف حكيمي جاهزًا للمشاركة مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإصابة التي تعرض لها في الاحتكاك مع دياز ليست خطيرة، مما يجعله في الطريق للانضمام إلى كتيبة “أسود الأطلس” في البطولة القارية المرتقبة.