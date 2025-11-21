قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محمد صبيح

ننشر سعر الذهب في مصر بعد تحركات جديدة طفيفة مع تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21-11-2025 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم 

صعد سعر جرام الذهب مع نهاية تعاملات اليوم بمقدار 10 جنيهات في المتوسط على مستوي الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب

تحركات أسبوعية

علي مدار يوم كامل استقر سعر الذهب بدون تغيير وذلك مع انتهاء تعاملات أمس الخميس وحتي قبيل ساعات من بدء تداولات مساء اليوم الجمعة، بالرغم من تراجع في قيمة المعدن الأصفر منذ أسابيع ماضية.

وفقد جرام الذهب ما يقارب 500 جنيه علي الاقل في 3 أسابيع سابقة.

آخر تحديث في سعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب في ختام تعاملات اليوم نحو 5460 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر  عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6182 جنيه للبيع و 6240 جنيه للشراء.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 5410 جنيه للبيع و 5460 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4637 جنيه للبيع و 4680 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3606 جنيه للبيع و 3640 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.28 ألف جنيه للبيع و 43.68 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب الي 4086 دوللار للبيع و 4088 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمية

سجّلت أسعار الذهب تحرّكًا صعوديًا محدودًا مدعومة بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي، في ظل تراجع توقعات المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

الذهب

ضغوط الدولار وتباين بيانات التوظيف الأمريكية

تحرّك الذهب في نطاق ضيق اليوم ، مع استيعاب المتعاملين لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتأخرة والمتباينة عن سوق العمل خلال سبتمبر، وقد دعم إعلان شركة Nvidia عن أرباح قوية معنويات المستثمرين، ما دفع أسواق الأسهم للانتعاش وأضعف نسبيًا تدفقات الملاذ الآمن نحو الذهب.

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

وضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع رهانات خفض الفائدة خلال ديسمبر على المعدن النفيس، بعد إعادة الأسواق تسعير توقعاتها بشكل حاد عقب تأكيد مكتب إحصاءات العمل أن تقرير التوظيف لشهر أكتوبر سيصدر متزامنًا مع بيانات نوفمبر.

