قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعثر مفاوضات قمة المناخ COP30 بعد رفض الاتحاد الأوروبي لمسودة الاتفاق

قمة المناخ COP30
قمة المناخ COP30
أ ش أ

تعثرت مفاوضات قمة المناخ (COP30) في البرازيل، بعدما رفض الاتحاد الأوروبي مسودة الاتفاق المقترحة، معتبرا أنها لا ترقى إلى مستوى الطموح المطلوب لتعزيز الجهود العالمية للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.


وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرفض جاء في وقت كانت فيه القمة، المنعقدة في مدينة بيليم بالأمازون على مدى أسبوعين، مقررة أن تختتم أعمالها مساء أمس الجمعة، إلا أن المفاوضات امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل؛ بسبب تعثر التوافق بين الدول المشاركة.


وأكدت البرازيل، الدولة المستضيفة، أن القمة تمثل منعطفا أساسيا في مسار التعاون الدولي في مجال المناخ.. داعية إلى تسوية الخلافات بين الدول بشأن القضايا المتصلة بمستقبل الوقود الأحفوري والتمويل المناخي ومسارات خفض الانبعاثات. 
وأظهرت الخلافات المتعلقة بالوقود الأحفوري وسرعة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتمويل صعوبة الوصول إلى توافق في المؤتمر، الذي يمثل سنويا اختبارا لإرادة المجتمع الدولي في الحد من تداعيات الاحتباس الحراري.


وكانت الرئاسة البرازيلية قد نشرت مسودة اتفاق قبل فجر الجمعة خلت من أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، بعد حذف جملة من الخيارات التي تضمنتها نسخة سابقة، وذلك في ظل معارضة واسعة من دول عدة، من بينها منتجون كبار للنفط والغاز.
ورغم مطالبة نحو 80 دولة في وقت سابق من القمة بوضع خطة واضحة للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، أفاد مفاوضون بأن عددا كبيرا من هذه الدول أبدت استعدادا، خلال مشاورات مغلقة ليلة الجمعة، لقبول الاتفاق في صيغته الحالية من دون تضمين هذا البند. 
وقال رئيس القمة أندريه كوريا دو لاجو - في جلسة عامة - إن "هذه الأجندة لا يجب أن تكون سببا للانقسام بيننا"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق.


في المقابل، أوضح الاتحاد الأوروبي أن المسودة المطروحة "ضعيفة للغاية"، حيث صرح مفوض الاتحاد للمناخ ووبكه هوكسترا بأن الاتحاد لن يقبل بها تحت أي ظرف.


وأشار الاتحاد إلى إمكانية إبداء مرونة أكبر في ملف التمويل المخصص للدول النامية، شرط تعزيز الالتزامات الواردة في النصوص المتعلقة بخفض الانبعاثات. 


وطالبت عدة اقتصادات ناشئة، ردا على موقف الاتحاد الأوروبي، بتقديم التزامات مالية إضافية من جانب الدول المتقدمة لمساندة الدول الأشد فقرا في التعامل مع آثار تغير المناخ. 
 

الاتحاد الأوروبي البرازيل المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

محاكمة اللاعب رمضان صبحي

رفع جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحى و3 آخرين لنظر تحديد موعد التأجيل

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد