تعثر مفاوضات قمة المناخ COP30 بعد رفض الاتحاد الأوروبي لمسودة الاتفاق

تعثرت مفاوضات قمة المناخ (COP30) في البرازيل، بعدما رفض الاتحاد الأوروبي مسودة الاتفاق المقترحة، معتبرا أنها لا ترقى إلى مستوى الطموح المطلوب لتعزيز الجهود العالمية للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرفض جاء في وقت كانت فيه القمة، المنعقدة في مدينة بيليم بالأمازون على مدى أسبوعين، مقررة أن تختتم أعمالها مساء أمس الجمعة، إلا أن المفاوضات امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل؛ بسبب تعثر التوافق بين الدول المشاركة.



وأكدت البرازيل، الدولة المستضيفة، أن القمة تمثل منعطفا أساسيا في مسار التعاون الدولي في مجال المناخ.. داعية إلى تسوية الخلافات بين الدول بشأن القضايا المتصلة بمستقبل الوقود الأحفوري والتمويل المناخي ومسارات خفض الانبعاثات.

وأظهرت الخلافات المتعلقة بالوقود الأحفوري وسرعة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتمويل صعوبة الوصول إلى توافق في المؤتمر، الذي يمثل سنويا اختبارا لإرادة المجتمع الدولي في الحد من تداعيات الاحتباس الحراري.



وكانت الرئاسة البرازيلية قد نشرت مسودة اتفاق قبل فجر الجمعة خلت من أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، بعد حذف جملة من الخيارات التي تضمنتها نسخة سابقة، وذلك في ظل معارضة واسعة من دول عدة، من بينها منتجون كبار للنفط والغاز.

ورغم مطالبة نحو 80 دولة في وقت سابق من القمة بوضع خطة واضحة للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، أفاد مفاوضون بأن عددا كبيرا من هذه الدول أبدت استعدادا، خلال مشاورات مغلقة ليلة الجمعة، لقبول الاتفاق في صيغته الحالية من دون تضمين هذا البند.

وقال رئيس القمة أندريه كوريا دو لاجو - في جلسة عامة - إن "هذه الأجندة لا يجب أن تكون سببا للانقسام بيننا"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق.



في المقابل، أوضح الاتحاد الأوروبي أن المسودة المطروحة "ضعيفة للغاية"، حيث صرح مفوض الاتحاد للمناخ ووبكه هوكسترا بأن الاتحاد لن يقبل بها تحت أي ظرف.



وأشار الاتحاد إلى إمكانية إبداء مرونة أكبر في ملف التمويل المخصص للدول النامية، شرط تعزيز الالتزامات الواردة في النصوص المتعلقة بخفض الانبعاثات.



وطالبت عدة اقتصادات ناشئة، ردا على موقف الاتحاد الأوروبي، بتقديم التزامات مالية إضافية من جانب الدول المتقدمة لمساندة الدول الأشد فقرا في التعامل مع آثار تغير المناخ.

