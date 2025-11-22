قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
حوادث

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

إسلام دياب

اعترافات صادمة أدلى بها المتهم بقتل زميله في الإسماعيلية ، وتقطيع جثته إلى أجزاء داخل منزله، وبسؤال المتهم أمام جهات التحقيق، أجاب عليها كالتالي : 

س : من أين تحصلت على الأكياس التي وضعت بها أجزاء الجثة؟

قمت بشرائها.

س: هل كان برفقتك المجني عليه حال شرائك الأكياس؟

أيوه كان معايا.

س: ما سبب شرائك الأكياس البلاستيكية قبل دلوفك لمسكنك وبرفقتك المجني عليه آنذاك؟

هو أنا كنت جايب أكياس زبالة للبيت، أبويا كان قالي اشتريها.

س: ما هي الأفعال التي بدرت من كل منكما تجاه الآخر حال دلوفكما لمسكنك آنذاك؟

 دخلنا الأوضة وقعدت فتحت تليفوني على تطبيق إنستجرام نتفرج على فيديوهات وصور.

س: ومن كان يوجد بمسكنك آنذاك؟

إخواتي الاثنين رقية وعمر.

س: هل كنت على علم بوجودها بمسكنكم آنذاك؟

أيوة.

س: هل من ثمة حوار دار فيما بينك وبين المجني عليه حال دلوفكما للمسكن خاصتك؟

قعدنا في الأوضة بتاعتي وفتحت التليفون واتفرجنا على الانستجرام فحصلت بينا مشادة في الكلام.

س: ما سبب نشوب تلك المشادة الكلامية بينكما؟

هو كان في منشور من الأم فقولتله هو صحيح عمك كان عايز يتجوز أمك زي ما كان قالي قبل كده، لقيته بيقولي مش أحسن من أمك اللي اتجوزت أي حد فكلامه ضايقني وعصبني.

س: ما كان ردة فعلك قبل المجني عليه آنذاك؟

اتعصبت ومسكت في هدوم محمد من رقبته وزعقتله وكنت همشيه بس هو افتكرني هضربه فلقيته هو اللي بدأ يضربني بإيده فمسكنا في بعض لحد لما طلع الكتر من جيب بنطلونه.

س: هل نشبت فيما بينكما مشاجرة؟

أيوه مسكنا في بعض وضربنا بعض لحد لما لقيته بيطلع كتر من جوه جيبه وعايز يضربني بيه ، وبقيت أحوش لحد لما طلعنا للصالة وفي الوقت ده إخواتي خافوا ومشيوا من البيت ، وأختي أخذت أخويا وراحت قعدت عند جارتنا في بيت ورانا ، واتصلت بأبويا وقالتله إني بتخانق في الشقة مع واحد صاحبي، فضل يتصل عليا بس أنا مكنتش برد عليه.

س: هل شاهد أخوتك واقعة تعديك على المجني عليه؟

لا هما كانوا نزلوا من البيت لما لقيونا ماسكين في بعض ، وما شافوش ساعة لما ضربته بالشاكوش ولا قطعته بالصاروخ.

كانت جهات التحقيقات المختصة بالإسماعيلية أمرت بإحالة المتهم بقتل زميله والتخلص من جثته باستخدام منشار كهربائي إلى محكمة جنايات الأحداث.

وحددت المحكمة جلسة 25 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.

المتهم بقتل زميله جريمة الإسماعيلية المنشار تقطيع الجثة متهم قتل قتل زميله الصاروخ

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

