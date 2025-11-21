تموين الشرقية تحبط تهريب 49 شيكارة دقيق مدعم فى أبوكبير

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، محاولة لتهريب 49 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بمدينة أبوكبير، وذلك خلال حملة مسائية نفذتها إدارة تموين أبوكبير عقب ورود معلومات من أحد المواطنين عن تحرك سيارة محمّلة بالدقيق المدعم ليلاً بهدف الاتجار به خارج المنظومة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على المخابز ومنع أي محاولات للتلاعب بالدقيق المدعم.

وتمركزت الحملة على طريق البحر فاقوس – السواقى، حيث تم توقيف السيارة وضبط الكمية المخالفة، وتم التحفظ عليها بمستودع دقيق المدينة، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات التموينية على مدار الساعة لمواجهة أي تجاوزات، والحفاظ على حقوق المواطنين ومنع تسريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.