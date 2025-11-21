قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات تموينية بأسوان تحرر129 محضر لمخالفات فى مجال المخابز البلدية والأسواق

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان بأنه بناءاً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية .

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية بتشديد الرقابة التموينية من خلال تنظيم الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الإستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية .

فضلاً عن الإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة ، مع المرور على محطات الوقود للوقوف على توافر المواد البترولية من البنزين والسولار وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المحددة ، ومنع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

حملات تموينية

وقد أسفرت الجهود عن تحرير 129 محضر متنوع تضمن 83 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كميات من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية ، وعدم وجود سجل زيارات .

وأشار إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 46 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الاسعار ، ومحاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات ، وتجميع بطاقات تموينية ، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. اعرف أفضل الأعمال فيه واغتنمها

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: النبي أول من دعا إلى الحجر الصحي وهو ما تطبقه الدول اليوم

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد