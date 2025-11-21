حملات تموينية بأسوان تحرر129 محضر لمخالفات فى مجال المخابز البلدية والأسواق

أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان بأنه بناءاً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية .

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية بتشديد الرقابة التموينية من خلال تنظيم الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الإستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية .

فضلاً عن الإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة ، مع المرور على محطات الوقود للوقوف على توافر المواد البترولية من البنزين والسولار وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المحددة ، ومنع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

حملات تموينية

وقد أسفرت الجهود عن تحرير 129 محضر متنوع تضمن 83 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كميات من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية ، وعدم وجود سجل زيارات .

وأشار إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 46 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الاسعار ، ومحاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات ، وتجميع بطاقات تموينية ، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب .