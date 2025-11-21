قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ أسوان يشارك في الإحتفال باليوم العالمى للطفل بمكتبة مصر العامة..صور

مكتبةمصر العامة
مكتبةمصر العامة
محمد عبد الفتاح

فى أجواء إحتفالية تؤكد الإهتمام المستمر برعاية النشء وتنمية قدراتهم ، أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين للمشاركة فى فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للطفل ، والتى نظمتها مكتبة مصر العامة بحضور الدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، إلى جانب كوكبة من الأطفال وأولياء الأمور ، والقيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية ، وذلك تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية.

ومن جانبه وجه محافظ أسوان رسالة دعم لأطفال المحافظة ، مؤكداً على أن الإحتفال بهذا اليوم يأتى ترجمة حقيقية لرؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان منذ الصغر، وترسيخ قيم الإبداع ، وإعلاء روح الولاء والإنتماء ، وزيادة الوعى لديهم بحبهم لوطنهم الغالى مصر .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن أطفال أسوان هم ذخيرة الحاضر وأمل المستقبل ، ونحرص على توفير كل سبل الرعاية والدعم لهم ، ليكونوا قادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات ، وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً لبلدهم ومجتمعهم .

اليوم العالمى للطفل

ولفت إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً فى مساندة الفعاليات والبرامج التى تستهدف تنمية مهارات الأطفال ، وهو الدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة كمنارة ثقافية وتعليمية تساهم فى إكتشاف المواهب وصقل القدرات والمهارات الإبداعية .

هذا وقد شهدت فعاليات الإحتفال تكريم فريق أطفال مكتبة مصر العامة بأسوان بعد حصولهم على المركز الأول فى الملتقى الثانى للفنون والأدب والإبداع والتراث الذى أقيم بمحافظة الأقصر، وذلك تقديراً لتميزهم ودورهم المشرف فى رفع اسم أسوان والمكتبة .

كما تم تكريم طلاب الخدمة العامة والمتطوعين بالمكتبة عرفاناً بجهودهم المخلصة وتفانيهم فى دعم الأنشطة المختلفة وخدمة رواد المكتبة ليختتم اليوم برسالة تقدير لكل طفل وشاب يساهم فى إعلاء قيمة الإبداع والعمل الجماعى داخل المجتمع الأسوانى .

