محافظات

أسوان.. رفع 120 طن مخلفات من المحطة الوسيطة بكوم أمبو

محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنفيذ أعمال رفع كميات القمامة والمخلفات والتراكمات من المحطة الوسيطة بمنطقة الكفور بإجمالى 120 طن.

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء ترأسه للمجلس التنفيذى ، وخلال جولاته الميدانية بالمراكز والمدن لواقع ملموس من خلال التفاعل والتلاحم المباشر مع شكاوى المواطنين ، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية المختلفة .

وأوضح إلى أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان مخطط نقل المحطة الوسيطة لموقع خارج الكتلة السكانية بعد قيام المحافظة بشراء قطعة أرض لتخصيصها لهذا الغرض للقضاء بشكل نهائى على أى تلوث بيئى .

جهود متنوعة

وأشار طه حسين إلى أنه تم تجميع كميات القمامة والمخلفات خلال الفترة الصباحية والمسائية من مناطق شرق وغرب المدينة ، وذلك وسط مشاركة من العاملين بالوحدة المحلية ، مدعومين بسيارة نقل حمولة 10 أطنان ، وتم من خلالها رفع 12 نقلة كاملة من المخلفات إلى المقلب العمومى .

وأضاف بأنه يأتى تنفيذ هذه الجهود تأتى ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة داخل المدن والقرى ، وسرعة الإستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين.

