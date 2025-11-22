حي جنوب الغردقة يتحفظ على معدات بناء مخالِفة خلال حملة مفاجئة

نفّذ حي جنوب الغردقة حملة ميدانية مكبرة، أسفرت عن ضبط أعمال بناء مخالفة لإتمام أعمال غير مرخصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتعليمات رئيس مدينة الغردقة اللواء ياسر حماية، بمتابعة المخالفات وضبط الشارع على مدار الساعة.

وقاد رئيس حي جنوب الغردقة، اللواء أحمد جبر، الحملة التي استهدفت أحد العقارات بمنطقة الإنتر بشارع سانت ماريا، بعد رصد قيام أحد المواطنين بتنفيذ أعمال بناء مخالِفة للرخصة الصادرة للمبنى.

وخلال التفتيش، جرى التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة، وتشمل «خلاطة – لودر – ونش رفع»، بعد ضبطها أثناء محاولة استكمال الأعمال المخالفة.

وشارك في الحملة قسم التنظيم بالإدارة الهندسية، ومساعد رئيس الحي، إلى جانب شرطة المرافق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالِف، وفتح محضر رسمي بالواقعة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحي لن يتهاون مع أي محاولة للتحايل على القانون، مشددًا على أن جميع أعمال البناء يجب أن تتم وفق التراخيص المعتمدة، وأن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، لفرض الانضباط والتعامل الفوري مع أي مخالفة.

وأضاف أن “لا أحد فوق القانون”، وأن الحي ملتزم بتطبيق الإجراءات الرادعة على المخالفين لضمان الحفاظ على النظام العمراني داخل نطاق جنوب الغردقة.