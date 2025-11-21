حملات التوعية البيئية تواصل جهودها لمنع اكياس البلاستيك أحادية الاستخدام بالغردقة

تواصل لجنة التوعية البيئية الميدانية بمحافظة البحر الأحمر تكثيف حملاتها في الميادين والأحياء السكنية، تنفيذًا لقرار محافظ البحر الأحمر بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتحول إلى البدائل الصديقة للبيئة.

وانطلقت الحملة في جولتها الجديدة من منطقة الفيروز بمدينة الغردقة، حيث قام أفراد اللجنة بالمرور على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات، للتأكد من التزامها بقرار الحظر، والتوعية بالمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن استخدام تلك الأكياس، إضافة إلى تعريف أصحاب الأنشطة التجارية بالبدائل المتاحة وكيفية تطبيقها.

وخلال الجولة، شدد فريق التوعية على أن القرار يأتي في إطار خطة المحافظة للحد من التلوث البلاستيكي وحماية الحياة البحرية، خاصة في ظل كون البحر الأحمر من أهم الوجهات السياحية والبيئية التي تتطلب أعلى درجات الحماية للحفاظ على مواردها الطبيعية.

وأكدت اللجنة استمرار حملاتها بشكل يومي في مختلف مناطق الغردقة، لضمان التزام كامل بالقرار، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو استخدام الأكياس القابلة للتحلل والبديلة الصديقة للبيئة، في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية للحد من التلوث وتحسين جودة البيئة داخل المحافظة.