محافظات

رئيس شركة مياه البحر الأحمر يبحث تشغيل الضخ على مدار 24 ساعة بعدة مناطق بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

ناقش اللواء مهندس عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، خطط توصيل المياه بنظام الضخ المتواصل على مدار 24 ساعة في عدد من مناطق الغردقة، خلال اجتماع موسع مع مسؤولي قطاعي المشروعات والتشغيل والصيانة وعدد من قيادات الشركة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، ضمن خطة المحافظة لتحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وتركزت مناقشات الاجتماع على مشروع تشغيل الضخ المستمر في مناطق مبارك 11 و12 و13 و14، كبديل لنظام المناوبات المعمول به سابقًا، وذلك عقب استكمال أعمال تأهيل الشبكات في تلك المناطق. كما استعرضت إدارة المياه خلال اللقاء الاحتياجات اللازمة لتأهيل شبكات مناطق مبارك 5 ومبارك 8 ومنطقة أبو عشرة، تمهيدًا لتحويلها هي الأخرى إلى نظام الضخ لمدة 24 ساعة.

وأوضح رئيس الشركة أن عدة مناطق بالغردقة دخلت بالفعل ضمن منظومة الضخ المستمر بعد الانتهاء من تطوير شبكاتها، فيما يجري العمل وفق خطة الشركة لاستكمال تأهيل باقي المناطق، بالتوازي مع مشروعات الإحلال والتجديد. وتشمل هذه الأعمال استبدال الوصلات القديمة بأخرى من نوع UPVC المطابق للمواصفات القياسية والصحية، بما يضمن تحسين جودة المياه التي تصل إلى المواطنين ورفع كفاءة الشبكات.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء عبد المنعم سيد الأهل محطة مياه الدهار الجديدة، التي تضم محطة رفع للمياه وعدد اثنين خزان تكديس من نوع GLS بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل خزان. وتأتي هذه المنشآت ضمن خطة الشركة لتعزيز آمان إمدادات المياه وتوفير احتياطي استراتيجي يضمن استقرار الضخ وتحسين مستوى الخدمة في مختلف مناطق المدينة.

