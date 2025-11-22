قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
محافظات

رئيس حي شمال الغردقة يضبط تروسيكلين لفرز القمامة خلال جولة ميدانية

ابراهيم جادلله

واصل حي شمال الغردقة حملاته الميدانية لضبط المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، حيث تمكن رئيس الحي، العميد محمد أبو الحسن، من ضبط تروسيكلين يقومان بفرز القمامة أمام مبنى الحي بالمخالفة للقانون.

وجاءت عملية الضبط خلال جولة مفاجئة لرئيس الحي بهدف متابعة الانضباط داخل نطاق شمال الغردقة. وبمجرد رصد المخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المتسببين، في إطار سياسة الحي لمكافحة السلوكيات العشوائية التي تضر بالبيئة وتشوّه المظهر العام.

وأكد العميد محمد أبو الحسن أن جهود المتابعة لا تتوقف في أيام العطلات، وأن الحي ملتزم بالتصدي لأي تجاوزات من شأنها الإضرار بالنظافة العامة أو الإخلال بالنظام. وشدد على أن استمرار الحملات يهدف إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وخدمة مواطنين في نطاق الحي على مدار الساعة.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود شاملة لتعزيز الانضباط ومنع الممارسات العشوائية التي تؤثر على الشكل الحضاري لمدينة الغردقة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

