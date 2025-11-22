رئيس حي شمال الغردقة يضبط تروسيكلين لفرز القمامة خلال جولة ميدانية

واصل حي شمال الغردقة حملاته الميدانية لضبط المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، حيث تمكن رئيس الحي، العميد محمد أبو الحسن، من ضبط تروسيكلين يقومان بفرز القمامة أمام مبنى الحي بالمخالفة للقانون.

وجاءت عملية الضبط خلال جولة مفاجئة لرئيس الحي بهدف متابعة الانضباط داخل نطاق شمال الغردقة. وبمجرد رصد المخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المتسببين، في إطار سياسة الحي لمكافحة السلوكيات العشوائية التي تضر بالبيئة وتشوّه المظهر العام.

وأكد العميد محمد أبو الحسن أن جهود المتابعة لا تتوقف في أيام العطلات، وأن الحي ملتزم بالتصدي لأي تجاوزات من شأنها الإضرار بالنظافة العامة أو الإخلال بالنظام. وشدد على أن استمرار الحملات يهدف إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وخدمة مواطنين في نطاق الحي على مدار الساعة.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود شاملة لتعزيز الانضباط ومنع الممارسات العشوائية التي تؤثر على الشكل الحضاري لمدينة الغردقة.