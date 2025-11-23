قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
محافظات

رئاسة حي شمال الغردقة: ضبط مخالفات بناء أمام مبنى المحافظة واستراحة الحكمدار

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصل حي شمال جهوده الميدانية لإحكام الرقابة على مخالفات البناء والتعديات وضبط أي تجاوزات داخل نطاق الحي، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

قام العميد محمد أبو الحسن، رئيس حي شمال، مساء اليوم، بجولة ميدانية موسعة شملت عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق الحي، لمتابعة مستوى الانضباط والتأكد من منع أي محاولات للبناء المخالف أو القيام بأعمال دون تراخيص.

وخلال المرور المسائي، رصد رئيس الحي حالتي مخالفة للبناء:

المخالفة الأولى: بجوار استراحة الحكمدار، حيث تبيّن البدء في أعمال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية.

المخالفة الثانية: أمام مبنى المحافظة، وتم خلالها ضبط أعمال إنشاء مخالفة للمواصفات واللوائح.

وعلى الفور، وجّه رئيس الحي بإيقاف الأعمال بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التأكيد على عدم السماح بأي تجاوز أو محاولة لاستغلال الفترات المسائية للقيام بأعمال غير قانونية.

كما شدّد العميد محمد أبو الحسن على استمرار حملات المتابعة صباحًا ومساءً، وتنفيذ القانون بكل قوة وحزم للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنع أي تعديات.

ويؤكد حي شمال التزامه التام بخدمة المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الشارع، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة.

