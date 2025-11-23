رئاسة حي شمال الغردقة: ضبط مخالفات بناء أمام مبنى المحافظة واستراحة الحكمدار

واصل حي شمال جهوده الميدانية لإحكام الرقابة على مخالفات البناء والتعديات وضبط أي تجاوزات داخل نطاق الحي، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

قام العميد محمد أبو الحسن، رئيس حي شمال، مساء اليوم، بجولة ميدانية موسعة شملت عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق الحي، لمتابعة مستوى الانضباط والتأكد من منع أي محاولات للبناء المخالف أو القيام بأعمال دون تراخيص.

وخلال المرور المسائي، رصد رئيس الحي حالتي مخالفة للبناء:

المخالفة الأولى: بجوار استراحة الحكمدار، حيث تبيّن البدء في أعمال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية.

المخالفة الثانية: أمام مبنى المحافظة، وتم خلالها ضبط أعمال إنشاء مخالفة للمواصفات واللوائح.

وعلى الفور، وجّه رئيس الحي بإيقاف الأعمال بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التأكيد على عدم السماح بأي تجاوز أو محاولة لاستغلال الفترات المسائية للقيام بأعمال غير قانونية.

كما شدّد العميد محمد أبو الحسن على استمرار حملات المتابعة صباحًا ومساءً، وتنفيذ القانون بكل قوة وحزم للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنع أي تعديات.

ويؤكد حي شمال التزامه التام بخدمة المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الشارع، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة.