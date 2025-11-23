عراض مؤلمة لإرتفاع الكوليسترول.. ما هي وكيفية التخلص منها

يعتبر ارتفاع الكوليسترول من أكثر المشكلات الصحية الصامتة التي قد تمر دون ملاحظة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن إهماله قد يؤدي إلى أعراض مؤلمة ومضاعفات خطيرة تؤثر على القلب والدماغ والأوعية الدموية.

الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول

ووفق تقارير نشرتها مواقع Mayo Clinic وCleveland Clinic وHarvard Health Publishing، إن ارتفاع الكوليسترول قد يتطور ليظهر في صورة آلام جسدية واضحة، خاصة عندما تبدأ الترسبات الدهنية في سد الشرايين وتقييد تدفق الدم. وفيما يلي أبرز هذه الأعراض وكيفية التخلص منها.

ـ ألم الصدر (الذبحة الصدرية):

يحدث بسبب انخفاض تدفق الدم إلى القلب، ويظهر في صورة ضغط أو حرقان أو ثقل على الصدر.

ـ ألم الساقين أثناء المشي (Claudication):

ناتج عن تضيق شرايين الساقين بسبب ترسب الدهون، ويحدث معه تشنج وثقل في العضلات ويخف بمجرد الراحة.

ـ ألم الرقبة أو الكتف أو الذراع اليسرى:

علامة على ضعف تدفق الدم للقلب أو قرب حدوث جلطة.

ـ صداع شديد أو مفاجئ:

يرتبط بضعف الدورة الدموية في شرايين الدماغ وزيادة خطر السكتة الدماغية.

الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول

ـ ألم القدمين أو الأصابع:

يحدث نتيجة انسداد شرايين الأطراف وضعف تدفق الدم إليها.

ـ آلام عضلية:

قد تنتج عن ارتفاع الكوليسترول أو تكون أثرًا جانبيًا لأدوية الكوليسترول، وتشمل الألم والضعف والشد العضلي.

ـ ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن:

يشير أحيانًا إلى تراكم الدهون على الكبد (الكبد الدهني) المرتبط بارتفاع الكوليسترول.

الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول

علامات إضافية قد تشير لارتفاع الكوليسترول

ـ ظهور ترسبات صفراء حول العين (Xanthelasma).

ـ حلقات بيضاء حول القرنية.

ـ تنميل أو برودة في الأطراف بسبب ضعف الدورة الدموية.

ـ بطء التئام الجروح.

الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول

كيفية التخلص من ارتفاع الكوليسترول بإجراء تغييرات نمط الحياة

ـ اتباع نظام غذائي صحي للقلب:

تقليل الدهون المشبعة والمتحولة، والاعتماد على الشوفان، زيت الزيتون، المكسرات، الأسماك الدهنية، والخضروات.

ـ ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا:

مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجة.

ـ الإقلاع عن التدخين:

يعزز صحة الشرايين ويخفض مستويات الكوليسترول الضار.

ـ خفض الوزن:

فقدان 5–10% من الوزن يحسن مستويات الكوليسترول بشكل ملحوظ.

الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول

علاج المضاعفات المصاحبة

ـ تحسين تدفق الدم للساقين لمواجهة ألم المشي.

ـ علاج الذبحة الصدرية مبكرًا.

ـ منع الجلطات القلبية والدماغية عبر المتابعة الطبية المنتظمة.