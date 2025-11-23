قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
الطعون وآلية الفصل بعد إلغاء انتخابات 19 دائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.. وتأثيره على الجسم إذا لم يُعالج مبكرًا

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
آية التيجي

يُعد التهاب المفاصل الروماتويدي من الأمراض المناعية المزمنة التي قد تبدأ بأعراض بسيطة لا يلتفت إليها البعض، إلا أن الأطباء يحذرون من خطورته إذا لم يُعالج في مراحله الأولى. 

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

وأفادت مواقع Mayo Clinic وCleveland Clinic وJohns Hopkins Arthritis Center، إن التأخر في التشخيص يؤدي إلى تلف دائم بالمفاصل، وقد يمتد تأثيره إلى أعضاء حيوية مثل القلب والرئتين. وفيما يلي أبرز الأعراض والمضاعفات والعلامات التي تستوجب التدخل المبكر.

ـ ألم المفاصل المستمر: يزداد بعد الراحة وخاصة في الصباح.

ـ تيبّس المفاصل: من أهم العلامات المبكرة، ويستمر لأكثر من 30 دقيقة بعد الاستيقاظ.

ـ تورم واحمرار المفاصل: نتيجة الالتهاب وصعوبة استخدامها.

ـ ارتفاع حرارة المفصل: علامة على النشاط الالتهابي.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

ـ إرهاق عام وفقدان الشهية أو الوزن: بسبب نشاط المناعة.

ـ بدء الأعراض في المفاصل الصغيرة: مثل مفاصل أصابع اليدين والقدمين.

ـ تماثل الأعراض في جانبي الجسم: مثل التهاب مفاصل اليدين الاثنين وهو أمر يساعد في التشخيص.

ـ العقد الروماتويدية: كتل صغيرة صلبة تحت الجلد قرب المفصل.

ـ أعراض خارج المفاصل: تشمل جفاف العينين والفم، حمى خفيفة، وصعوبة في التنفس لدى بعض المرضى.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

تأثير التهاب المفاصل الروماتويدي على الجسم إذا لم يُعالج مبكرًا

ـ تلف دائم في المفاصل: تآكل العظام وتدمير الغضاريف وتشوهات واضحة خاصة في اليدين والقدمين.

ـ هشاشة العظام: بسبب الالتهاب المزمن أو استخدام الكورتيزون بدون متابعة.

ـ فقر الدم (Anemia): نتيجة الالتهاب المستمر.

ـ مشكلات خطيرة في القلب: مثل تصلب الشرايين وزيادة خطر الجلطات القلبية.

ـ تليفات الرئة: من أخطر المضاعفات لدى المرضى غير المتابعين للعلاج.

ـ التهاب العين: مثل التهاب الصلبة أو القزحية الذي قد يؤثر على الرؤية.

ـ متلازمة النفق الرسغي: نتيجة التهاب أنسجة الرسغ.

ـ ضعف الجهاز المناعي: بسبب الالتهاب الطويل أو الأدوية غير المراقبة.

ـ تأثيرات نفسية: تشمل الاكتئاب واضطرابات النوم بسبب الألم المزمن.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

أهمية التشخيص والعلاج المبكر

وتشير American College of Rheumatology إلى أن أول 3–6 أشهر من ظهور الأعراض تُعد "نافذة ذهبية" يمكن فيها منع ما يصل إلى 70% من تلف المفاصل.

كما يزيد العلاج المبكر فرصة الوصول إلى حالة الهدوء التام للمرض(Remission)، ويقلل بشكل كبير من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالقلب والرئة.

التهاب المفاصل الروماتويدي أعراض الروماتويد علاج الروماتويد ألم المفاصل تيبس المفاصل أمراض المناعة الذاتية مضاعفات الروماتويد تورم المفاصل علاج التهاب المفاصل الروماتيزم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

الفنانة التونسية عفاف بن محمود

عفاف بن محمود عن الجولة 13: تجسيد شخصية سامية تجربة عاطفية وإنسانية ثقيلة

محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

251 طعنًا بالمرحلة الأولى وإلغاء نتائج 19دائرة في انتخابات مجلس النواب

صورة أرشيفية

العريش تحتضن أكبر حوار دولي للصناعات الإبداعية.. التفاصيل

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد