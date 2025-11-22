قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

نجوم كبار خارج كأس العالم 2026 .. غيابات صادمة تهز المشهد الكروي العالمي

أمينة الدسوقي

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تزداد الترقبات حول المنتخبات المتأهلة والوجوه اللامعة التي ستشارك في الحدث الكروي الأكبر إلا أن قائمة الغائبين تضم أسماء بارزة كان يُنتظر ظهورها في المونديال، رغم تألقها اللافت في الدوريات الأوروبية.

ورغم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، فإن طريق التصفيات حمل صدمات عدة، تمثلت في خروج منتخبات قوية وحرمان الجماهير من رؤية نجوم كان يعول عليهم لإثراء المنافسة.

فيما يلي أبرز الأسماء الغائبة عن المونديال، وفق ما رصدته صحيفة "آس" الإسبانية.

 دومينيك سوبوسلاي غياب بثير التساؤلات

فشل منتخب المجر في بلوغ التصفيات النهائية أو حتى الملحق، ما أدى إلى غياب نجم ليفربول دومينيك سوبوسلاي، أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا مؤخراً.

 يمتلك اللاعب قدرات استثنائية في صناعة اللعب، وكان غيابه بمثابة خسارة فنية واضحة للبطولة.

فلاهوفيتش وميتروفيتش قوة هجومية خارج الحدث العالمي

رغم امتلاك صربيا ثنائيا هجوميا على أعلى مستوى متمثلاً في دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس وألكسندر ميتروفيتش هداف الدوري الإنجليزي السابق، إلا أن المنتخب الصربي فشل في اقتناص بطاقة التأهل،غياب هذا الثنائي يحرم البطولة من إحدى أكثر الشراكات الهجومية فعالية في أوروبا.

 يان أوبلاك أسطورة لم تطأ قدماه المونديال

يعد السلوفيني يان أوبلاك أحد أفضل حراس المرمى في العالم، إلا أن إخفاق منتخب بلاده في التصفيات حرمه مجدداً من المشاركة في كأس العالم ومع تقدمه في العمر، قد يسجل التاريخ أن أحد عمالقة الحراسة لم يشارك مطلقاً في أكبر حدث كروي.

كفاراتسخيليا ومامارداشفيلي موهبتان جورجيتان خارج المنافسة

كان يتوقع أن يشكل الثنائي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم باريس سان جيرمان، والحارس جورجي مامارداشفيلي، إضافة قوية في حال بلوغ منتخب بلادهما النهائيات لكن تعثر جورجيا في التصفيات أطاح بآمال الجيل الذهبي الصاعد.

غيابات كاميرونية لافتة أبرزها بريان مبيومو

يأتي خروج منتخب الكاميرون ليحرم الجماهير من متابعة لاعبين بارزين، وفي مقدمتهم نجم مانشستر يونايتد بريان مبيومو، الذي قدم مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي وكان مرشحاً للظهور بقوة في المونديال.

أوسيمين ولوكمان ضربة موجعة لنيجيريا

شكل خروج نيجيريا عبر الملحق إحدى أكبر مفاجآت التصفيات، رغم امتلاكها نجوما على طراز عالمي مثل فيكتور أوسيمين هداف غلطة سراي، وأديمولا لوكمان المتألق مع أتالانتا ويفقد هذا الغياب البطولة واحدا من أكثر المنتخبات الإفريقية إثارة وهجوما.

خسارة جماعية لكرة القدم العالمية

تمثل هذه الغيابات ضربة قوية لقيمة المنافسة في كأس العالم 2026، إذ سيغيب عدد من أبرز المواهب التي كان من المتوقع أن تقدم أداء استثنائياً في أكبر مسرح كروي دولي.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

هشام حسين

برلماني: مشاركة جهاز تنمية المشروعات في قمة المعرفة خطوة مهمة لدعم ريادة أعمال الشباب

النائب ميشيل الجمل

برلماني: خطة الصناعة بتحديد 28 فرصة استثمارية نقلة نوعية للتصنيع المحلي وزيادة الإنتاج

مخالفة مروية

سحب رخصة قيادة السيارة في هذه الحالة طبقا لقانون المرور.. تعرف عليها

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

