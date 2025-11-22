نجوم كبار خارج كأس العالم 2026 .. غيابات صادمة تهز المشهد الكروي العالمي

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تزداد الترقبات حول المنتخبات المتأهلة والوجوه اللامعة التي ستشارك في الحدث الكروي الأكبر إلا أن قائمة الغائبين تضم أسماء بارزة كان يُنتظر ظهورها في المونديال، رغم تألقها اللافت في الدوريات الأوروبية.

ورغم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، فإن طريق التصفيات حمل صدمات عدة، تمثلت في خروج منتخبات قوية وحرمان الجماهير من رؤية نجوم كان يعول عليهم لإثراء المنافسة.

فيما يلي أبرز الأسماء الغائبة عن المونديال، وفق ما رصدته صحيفة "آس" الإسبانية.

دومينيك سوبوسلاي غياب بثير التساؤلات

فشل منتخب المجر في بلوغ التصفيات النهائية أو حتى الملحق، ما أدى إلى غياب نجم ليفربول دومينيك سوبوسلاي، أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا مؤخراً.

يمتلك اللاعب قدرات استثنائية في صناعة اللعب، وكان غيابه بمثابة خسارة فنية واضحة للبطولة.

فلاهوفيتش وميتروفيتش قوة هجومية خارج الحدث العالمي

رغم امتلاك صربيا ثنائيا هجوميا على أعلى مستوى متمثلاً في دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس وألكسندر ميتروفيتش هداف الدوري الإنجليزي السابق، إلا أن المنتخب الصربي فشل في اقتناص بطاقة التأهل،غياب هذا الثنائي يحرم البطولة من إحدى أكثر الشراكات الهجومية فعالية في أوروبا.

يان أوبلاك أسطورة لم تطأ قدماه المونديال

يعد السلوفيني يان أوبلاك أحد أفضل حراس المرمى في العالم، إلا أن إخفاق منتخب بلاده في التصفيات حرمه مجدداً من المشاركة في كأس العالم ومع تقدمه في العمر، قد يسجل التاريخ أن أحد عمالقة الحراسة لم يشارك مطلقاً في أكبر حدث كروي.

كفاراتسخيليا ومامارداشفيلي موهبتان جورجيتان خارج المنافسة

كان يتوقع أن يشكل الثنائي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم باريس سان جيرمان، والحارس جورجي مامارداشفيلي، إضافة قوية في حال بلوغ منتخب بلادهما النهائيات لكن تعثر جورجيا في التصفيات أطاح بآمال الجيل الذهبي الصاعد.

غيابات كاميرونية لافتة أبرزها بريان مبيومو

يأتي خروج منتخب الكاميرون ليحرم الجماهير من متابعة لاعبين بارزين، وفي مقدمتهم نجم مانشستر يونايتد بريان مبيومو، الذي قدم مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي وكان مرشحاً للظهور بقوة في المونديال.

أوسيمين ولوكمان ضربة موجعة لنيجيريا

شكل خروج نيجيريا عبر الملحق إحدى أكبر مفاجآت التصفيات، رغم امتلاكها نجوما على طراز عالمي مثل فيكتور أوسيمين هداف غلطة سراي، وأديمولا لوكمان المتألق مع أتالانتا ويفقد هذا الغياب البطولة واحدا من أكثر المنتخبات الإفريقية إثارة وهجوما.

خسارة جماعية لكرة القدم العالمية

تمثل هذه الغيابات ضربة قوية لقيمة المنافسة في كأس العالم 2026، إذ سيغيب عدد من أبرز المواهب التي كان من المتوقع أن تقدم أداء استثنائياً في أكبر مسرح كروي دولي.