اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر

أُسدل الستار، اليوم الجمعة، على منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والمقامة في قطر خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر.

وشهدت مباريات دور الثمانية حسم هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، بعد يوم حافل بالمواجهات القوية بين المنتخبات المشاركة.

وتمكنت النمسا من حجز أولى بطاقات نصف النهائي بعد الفوز على اليابان بهدف دون رد، فيما كررت إيطاليا النتيجة نفسها أمام بوركينا فاسو لتضمن مقعدها في المربع الذهبي.

وفي مواجهة ثالثة، تغلّبت البرتغال على سويسرا بثنائية نظيفة، بينما ودّع منتخب المغرب البطولة بعد خسارته أمام البرازيل بنتيجة 1-2.

المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي: