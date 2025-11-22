قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
خدمات

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات
زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات
عبد العزيز جمال

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة جديدة في المعاشات لبعض الفئات بنسبة 20%، في خطوة تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين. 

ويأتي هذا القرار ضمن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يتوافق مع أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة التي تنظم أوضاع العاملين في بعض القطاعات والمؤسسات.


 

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة

صدر القرار تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025. 

ويشمل القرار رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي. 

وتحدد نسبة الزيادة الجديدة بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع حد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.

أصحاب المعاشات

الفئات المستفيدة من الزيادة

أوضحت الهيئة أن الزيادة الجديدة لن تشمل جميع أصحاب المعاشات، بل تقتصر على الحالات المشمولة بالقرار، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن سياسة الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر اعتمادًا على دخل المعاش، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار المتواصل.

آخر زيادة عامة للمعاشات

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن آخر زيادة عامة حصل عليها أصحاب المعاشات — ويبلغ عددهم 11.5 مليون مستفيد — كانت في يوليو 2025 بنسبة 15%، وبحد أقصى للزيادة بلغ 2175 جنيها. 

وقد بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم الالتزام الذي تتحمله الدولة لضمان استمرار منظومة الدعم الاجتماعي للمتقاعدين.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 كبداية رسمية لصرف معاشات الشهر الجديد، على أن تستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر لضمان حصول جميع المستحقين على أموالهم دون أي معوقات أمام منافذ الصرف المختلفة.

وأكدت الهيئة توافر السيولة النقدية الكاملة في ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2024

اماكن صرف المعاشات

توفر الهيئة عدة قنوات لصرف المعاشات لتناسب احتياجات جميع الفئات، وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) على مدار 24 ساعة.
  • مكاتب البريد المصري وفق جداول زمنية محددة.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة المشاركة في منظومة الصرف الإلكتروني.
  • المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات للسحب الفوري أو الدفع الإلكتروني.

وأكدت الهيئة أن جميع قنوات الصرف مؤمنة ومجهزة بالكامل مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا

أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش عبر موقعها الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي: https://nosi.gov.eg

- اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش".

- إدخال الرقم القومي بدقة.

- إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

- الضغط على زر "استعلام" لتظهر تفاصيل المعاش بما في ذلك الزيادات أو الخصومات.

- ويمكن للمستخدمين الجدد التسجيل عبر إدخال بياناتهم الشخصية لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام المستمر.

تعليمات مهمة لأصحاب المعاشات

وجهت الهيئة عدة نصائح لتجنب أي مشكلات أثناء الصرف، أبرزها:

- عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد.

- الحفاظ على بطاقات الصرف وعدم إعطائها لأي شخص غير موثوق به.

- تجنب التعامل مع أي جهات تدّعي تسهيل إجراءات الصرف مقابل رسوم مالية.

- تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري لضمان استمرار صرف المعاش دون تأخير.

