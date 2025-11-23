كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو

أكد الدكتور نور أسامة، استشاري الصحة النفسية وعضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن التربية لا تقوم على الأوامر المباشرة فقط، بل تقوم على بناء علاقة حوارية يشعر فيها الطفل بالأمان خلال حديثه مع والديه.

وأضاف نور أسامة، خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن التربية «ليست مجرد كلام أو أوامر مثل: افعل هذا أو لا تفعل ذاك»، موضحًا أن الطفل يحتاج إلى مساحة آمنة تسمح له بالتواصل والتعبير عما يحدث معه دون خوف.

وأشار إلى أن العلامة الأهم للتواصل الفعّال هي شعور الطفل بالأمان الكافي ليتحدث عن تجاربه اليومية بكل حرية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المرحلة يُعد إنجازًا كبيرًا في العلاقة بين الأهل وأبنائهم.

وتابع أن مرحلة الأمان ترتبط بالحوار اليومي بين الأهل وأطفالهم، موضحًا أن مشاركة الأهل لأبنائهم تفاصيل يومهم، وسؤالهم عن يومهم، يساعد على بناء شخصية واثقة وغير صامتة ويعزز الثقة.

وأوضح أن الطفل يبدأ بالانسحاب والصمت عندما لا يجد وقتًا من والديه للحوار، رغم أن ما يريد مشاركته قد يكون مهمًا للغاية بالنسبة له، مثل ما فعله مع أصدقائه في المدرسة.

وأكد أن بناء جسر التعاون يبدأ عندما يشعر الطفل بأن والديه يستمعان إلى مشاعره ويهتمان بتفاصيل يومه.