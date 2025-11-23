أبرز إطلالات ليلة الختام .. غادة إبراهيم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء | شاهد

خطفت النجمة غادة إبراهيم الأضواء على السجادة الحمراء خلال ختام الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما ظهرت بفستان زيتي لامع من الباييت، بذيل طويل وتطريزات هاند ميد دقيقة على الصدر والخصر، في تصميم فاخر حمل توقيع مصمّم الأزياء بهيج حسين.

وجمعت الإطلالة بين الأناقة والاحتشام والتميز، لتصبح من أبرز إطلالات ليلة الختام.

وحضر حفل الختام عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، من بينهم: حسين فهمي وزوجته، لقاء الخميسي، مادلين طبر، نسرين أمين، سارة نور، طارق الإبياري، المخرج تامر العشري، بسنت النبراوي، سامي الشيخ، عبد الرحيم كمال، داليا مصطفى، نور فخري، صبري فواز، سلوى محمد علي، جيهان خليل، محمود حميدة وحفيداه، سلمى أبو صيف، علي السبع، بسمة، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، منة تيسير، علي البيلي، خالد النبوي، خالد الصاوي، منال سلامة، دينا فؤاد، هنادي مهنا، نورين أبو سعدة، دونا إمام، عمرو عابد، أحمد جمال سعيد، خالد الحلفاوي، خالد سليم، كريم الشناوي، تارا عماد، محمود حجازي، محمد مهران، عماد زيادة وزوجته، صدقي صخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وشهدت الدورة الـ46 إقبالًا جماهيريًا واسعًا على شباك التذاكر، ورفعت عدة عروض شعار "كامل العدد" قبل موعدها، إلى جانب استضافة عروض عالمية أولى لأفلام عربية وأجنبية، وسط حضور كثيف على السجادة الحمراء طوال أيام المهرجان.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واحدًا من أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وواحدًا من المهرجانات المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF) منذ تأسيسه عام 1976، حيث يواصل رسالته في دعم السينما وإبراز حضورها على الساحة الدولية.