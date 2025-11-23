«سكك حديد مصر» تعلن استكمال منظومة متكاملة للتأمين الفني والصيانة والإصلاح بالورش

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استكمال منظومة متكاملة للتأمين الفني والصيانة والإصلاح داخل الورش الرئيسية والفرعية، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة أسطول الجرارات والعربات وتحسين مستوى الخدمة.

وقالت الهيئة إن خطة التطوير تعتمد على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير وإعادة تأهيل الورش القديمة، وتجهيز الورش بأحدث المعدّات وتزويدها بالعمالة الفنية المدرَّبة، إلى جانب حوكمة منظومة قطع الغيار وربط جميع الورش بنظام إلكتروني موحّد، وإنشاء ورش جديدة بالتعاون مع الشركات العالمية.

تطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية

وأشارت الهيئة إلى الانتهاء من تطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية، إلى جانب الانتهاء من إنشاء 10 ورش جديدة، مع استمرار العمل على إنشاء ورش إضافية لدعم أعمال الصيانة والتأمين الفني.

ويأتي هذا التطوير في إطار جهود وزارة النقل للارتقاء بمنظومة السكك الحديدية، وتعزيز جاهزية ورش الصيانة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.