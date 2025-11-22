السادات: بيان الرئيس وإلغاء الانتخابات في 19 دائرة أراح الشارع

كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في معرض تعليقه على المشهد السياسي عقب إلغاء الانتخابات في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى، أن بيان الرئيس السيسي الذي يصدر لأول مرة عن رئيس الجمهورية أراح الشارع المصري.



وتابع خلال لقاء ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "كنت أشارك في جولات انتخابية وأزور المحافظات، وكان الحزب يسمع شكاوى الناس، وكان هناك حالة من الاستياء لكن بيان الرئيس السيسي وتدخله بتوصية الهيئة الوطنية للانتخابات جاء في وقت لم تُعلن فيه النتائج، وخاصة أن الهيئة كانت لديها شكاوى من تلك الدوائر وجاري دراستها. أراح الشارع".



وأضاف: “الموضوع لم يقف عند إلغاء الانتخابات في 19 دائرة، لكن هناك 100 طعن أمام المحكمة الإدارية العليا”.

إلغاء الانتخابات بأكملها

واعترض السادات على من ينادون بإلغاء الانتخابات بأكملها، قائلاً: “لست ميالاً لهذا الرأي، لأن القائمة الوطنية على سبيل المثال لم يكن أمامها أي قائمة منافسة، وثانيًا، أن القائمة تنجح بنسبة 5% من أصوات الناخبين. البعض يرى من وجهة نظره أن الانتخابات على المقاعد الفردية يؤثر على القائمة، وهذا كان محل بحث من الخبراء في الانتخابات، وهناك آراء مختلفة، لكني أرى أن كثيرًا من المرشحين نزلوا وخاضوا الانتخابات وعملوا جهدًا وتحركوا وسط دوائرهم، ولا نريد ظلمهم بإلغاء المرحلة الانتخابية في المرحلة الأولى بأكملها، فهذا سيكون ظلمًا لكثير من المرشحين”.

وفيما يتعلق بالمال السياسي، قال السادات: "هذه القضية ستظل موجودة في أي انتخابات ولن تُخلو أي انتخابات منها، سواء في الدعاية أو التسويق في مظاهر متعددة خارج اللجان. وتلقّى كافة الأحزاب التبرعات لأنها مصدرها الوحيد، سواء التبرعات أو الاشتراكات".