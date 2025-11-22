قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أعمال شغب وعنف وسط شيكاغو.. الرئيس الأمريكي ترامب يدعو لإعادة النظام

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في موقع "تروث" تعليقًا على أحداث اليوم في منطقة لوب بشيكاغو: "أوضاع شيكاغو غير مقبولة، يجب إعادة النظام وحماية المواطنين".
شهدت المنطقة فوضى وأعمال عنف واسعة، واقتحم نحو 300 شخص الشوارع في مظاهرات تحولت إلى شغب. 

وأفادت السلطات بأن عددًا من عناصر الشرطة تعرضوا لهجوم وأصيبوا بجروح بالغة.
كما أسفرت الاشتباكات عن إطلاق النار على ستة أشخاص، بينهم حالة حرجة واحدة، فيما تم الإعلان عن وفاة شخص واحد. وأثناء الأحداث، رُصدت هتافات من المتظاهرين تضمنت شعارا سياسيا مطالبا احضروا الرئيس  دونالد ترامب.


و قامت قوات الشرطة  بنشر تعزيزات كبيرة في المنطقة لمحاولة السيطرة على الموقف وفض التجمعات، فيما فتحت التحقيقات لمعرفة دوافع الهجوم وعدد المشاركين المتورطين في أعمال العنف.
السلطات دعت السكان إلى تجنب منطقة لوب حتى استقرار الأوضاع، مؤكدة أنها تتعامل مع الحدث بأقصى درجات الجدية لضمان سلامة المدنيين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوب بشيكاغو حي هوث إطلاق النار

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يهنئ المطارنة الجدد: بركة جديدة للكنيسة وخدمة ممتدة للشعب

جانب من افتتاح الوزير

تطوير أقسام طب الطوارئ.. المستشفيات التعليمية: استيعاب الزيادة المضطردة فى أعداد المترددين

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها| صور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

