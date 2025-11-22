أعمال شغب وعنف وسط شيكاغو.. الرئيس الأمريكي ترامب يدعو لإعادة النظام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في موقع "تروث" تعليقًا على أحداث اليوم في منطقة لوب بشيكاغو: "أوضاع شيكاغو غير مقبولة، يجب إعادة النظام وحماية المواطنين".

شهدت المنطقة فوضى وأعمال عنف واسعة، واقتحم نحو 300 شخص الشوارع في مظاهرات تحولت إلى شغب.

وأفادت السلطات بأن عددًا من عناصر الشرطة تعرضوا لهجوم وأصيبوا بجروح بالغة.

كما أسفرت الاشتباكات عن إطلاق النار على ستة أشخاص، بينهم حالة حرجة واحدة، فيما تم الإعلان عن وفاة شخص واحد. وأثناء الأحداث، رُصدت هتافات من المتظاهرين تضمنت شعارا سياسيا مطالبا احضروا الرئيس دونالد ترامب.



و قامت قوات الشرطة بنشر تعزيزات كبيرة في المنطقة لمحاولة السيطرة على الموقف وفض التجمعات، فيما فتحت التحقيقات لمعرفة دوافع الهجوم وعدد المشاركين المتورطين في أعمال العنف.

السلطات دعت السكان إلى تجنب منطقة لوب حتى استقرار الأوضاع، مؤكدة أنها تتعامل مع الحدث بأقصى درجات الجدية لضمان سلامة المدنيين.