أبرز تصريحات بوسي مع أبلة فاهيتا: اسمى الحقيقي ياسمين ومش بحب حد يقولي «أم ياسين»|شاهد

حلت الفنانة بوسي ضيفة على برنامج فونطاستيك في تقديم أبلة فاهيتا، المُذاع على قناة MBC مصر، وتحدثت بوسي عن العديد من المواقف فى حياتها رفقة ابنها ياسين.

وتحدثت بوسي خلال لقائها مع ابلة فاهيتا على العديد من الأسرار الطريفة فى حياتها ، قائلة : "أنا سني صغيرة عندي 38 سنة مكنتش شاطرة في المدرسة خالص لأني مبحبش المذاكرة بغني تركي وهندي ومصري ساعات كنت بعمل 10 أفراح في اليوم الواحد.

وعن اسمها الحقيقي، قالت بوسي: "انا اسمي الحقيقى ياسمين وبوسي اسم دلع ولما حد بيقولى ام ياسين بحس إني ببيع عيش كدة.

واستكملت بوسي حديثها بشكل طريف، معلقة: “انا لو كنت مغنية راجل هختار من الزمن الجميل عبدالحليم ومن جيلي بهاء سلطان ، مسبتش الأغاني الشعبي ولكن تطورت في الأغاني وأي فنان يهمه التطور عامله ألبوم جديد”.

ياسين نجل بوسي

وتحدث ياسين نجل الفنانة بوسي ، عن العديد من امور حياته ، معلقا : "انا عندي 17 سنة وبدرس بيزنس وماما أنا بعمل كل حاجة لوحدي بس هي بتطبخ وبتعمل أكل حلو اوي"، ما قدّم فكرة واضحة عن طبيعة تعامله اليومي مع والدته واعتماده على نفسه.



