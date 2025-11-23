قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
فن وثقافة

أبرز تصريحات بوسي مع أبلة فاهيتا: اسمى الحقيقي ياسمين ومش بحب حد يقولي «أم ياسين»|شاهد

بوسي
بوسي
تقى الجيزاوي

حلت الفنانة بوسي ضيفة على برنامج فونطاستيك في تقديم أبلة فاهيتا، المُذاع على قناة MBC مصر، وتحدثت بوسي  عن العديد من المواقف فى حياتها رفقة ابنها ياسين.

وتحدثت بوسي خلال لقائها مع ابلة فاهيتا على العديد من الأسرار الطريفة فى حياتها ، قائلة : "أنا سني صغيرة عندي 38 سنة مكنتش شاطرة في المدرسة خالص لأني مبحبش المذاكرة بغني تركي وهندي ومصري ساعات كنت بعمل 10 أفراح في اليوم الواحد.

وعن اسمها الحقيقي، قالت بوسي: "انا اسمي الحقيقى ياسمين وبوسي اسم دلع ولما حد بيقولى ام ياسين بحس إني ببيع عيش كدة.

واستكملت بوسي حديثها بشكل طريف، معلقة: “انا لو كنت مغنية راجل هختار من الزمن الجميل عبدالحليم ومن جيلي بهاء سلطان ، مسبتش الأغاني الشعبي ولكن تطورت في الأغاني وأي فنان يهمه التطور عامله ألبوم جديد”.

ياسين نجل بوسي

وتحدث ياسين نجل الفنانة بوسي ، عن العديد من امور حياته ، معلقا : "انا عندي 17 سنة وبدرس بيزنس وماما أنا بعمل كل حاجة لوحدي بس هي بتطبخ وبتعمل أكل حلو اوي"، ما قدّم فكرة واضحة عن طبيعة تعامله اليومي مع والدته واعتماده على نفسه.


 

بوسي ابلة فاهيتا برنامج فونطاستيك

