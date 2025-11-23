شبورة كثيفة تحجب الرؤية على طرق مطروح .. و«المرور» تغلق طريق القاهرة |شاهد

تشهد محافظة مطروح شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة في الساعات الأولى من الصباح، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأغلق المرور طريق مطروح-القاهرة بسبب الشبورة حفاظًا على سلامة المسافرين.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، من استمرار ظهور شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق السريعة والزراعية في ساعات الصباح المبكرة، خاصة على الطرق المؤدية إلى مطروح والسلوم.

وأكدت الأرصاد أن الشبورة ستظل مؤثرة خلال الساعات المقبلة، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر واتباع التعليمات المرورية حفاظًا على الأرواح.

