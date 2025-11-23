حسن مصطفى: ما حدث لـ إمام عاشور درس لكل اللاعبين.. و«بن رمضان» لاعب «مصنوع»

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن ما حدث لـ إمام عاشور في الفترة الماضية هو درس للاعب ودرس لكل اللاعبين.

وقال حسن مصطفى، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "غياب إمام عاشور ومرضه كان درسًا قويًا للاعبه ولإمام نفسه، ليأخذ باله من الأكل الذي يتناوله، لأنه يؤثر على صحته".

وأضاف: "كان على إمام عاشور قبل أن يحصل على أي دواء أن يرجع لطبيب الأهلي ليخبره إن كان مناسبًا له أم لا".

وتابع: "بيراميدز أصبح لديه خبرات ويقدر على الفوز على الأهلي، ومحمد بركات موهوب، وتريزيجيه مصنوع".

وواصل: "فرجاني ساسي موهوب، وبن رمضان مصنوع، ومحمد شحاته موهوب أكثر من مروان عطية، وإمام عاشور موهوب أكثر من بن شرقي".