لولادتهم المبكرة.. أسرة بإحدي قرى بني سويف تفقد أطفالها الـ 3 خلال أيام|تفاصيل مأساوية

شهدت إحدى القرى التابعة لمحافظة بني سويف واقعة إنسانية أليمة هزّت مشاعر الأهالي، بعد أن فقدت أسرة صغيرة بقرية إبشنا التابعة لمركز بني سويف أطفالها الثلاثة خلال أيام قليلة، إثر ولادتهم قبل موعدهم الطبيعي بشهر كامل.

تعود بداية المأساة إلى الأب أحمد جميل، 33 عامًا، ويعمل نقاشًا، الذي استقبل مع زوجته 3 مواليد ضعاف البنية نتيجة الولادة المبكرة، ليبدأ بعدها سباقًا مريرًا مع الوقت بين الحضّانات والمستشفيات أملًا في إنقاذ حياتهم.

وقال الأب إن طفليه "محمود" و"عبدالرحمن" دخلا حضّانة مستشفى جامعة بني سويف فور ولادتهما بسبب سوء حالتهما الصحية، لكن محاولات الأطباء لم تفلح في إنقاذهما، حيث توفيا خلال يومين متتاليين، ما زاد من ألم وحسرة الأسرة التي كانت تعيش على أمل تحسن حالتهما.

وأضاف: أما الطفلة الثالثة "سارة"، فقد كانت حالتها أكثر تعقيدًا، حيث أمضت ثمانية أيام داخل حضّانة خاصة دون أي تحسن يُذكر.

ويؤكد الأب أن الأسرة لجأت مرارًا لطلب نقلها إلى مستشفى حكومي يمتلك إمكانيات أكبر، إلا أن الطلب قوبل بالرفض بسبب وضعها الحرج، ما دفع الأسرة إلى تقديم شكوى رسمية لوزارة الصحة في محاولة لإيجاد فرصة أفضل لإنقاذها.

وتابع: "أرسلت استغاثة لوزارة الصحة، وتم الاستجابة لي، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى الواسطى المركزي بسيارة إسعاف مجهزة، حيث بذل الفريق الطبي محاولات مكثفة لإنعاشها، لكن حالتها تدهورت سريعًا، لتفارق الحياة صباح اليوم، وتلحق بشقيقيها الذين دُفنوا قبل أيام قليلة، وتمت مواراتها الثرى إلى جوارهما وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية الذين شاركوا الأسرة لحظات الوداع المريرة".

وتعيش الأسرة حاليًا صدمة كبيرة بعد أن فقدت أطفالها الثلاثة في أقل من أسبوع، رغم كل المساعي التي بذلتها لإنقاذ حياتهم، ويناشد الأب أحمد جميل المواطنين بالدعاء له ولزوجته بالصبر والسكينة لتجاوز هذه المحنة الثقيلة، مؤكدًا أن الأيام الماضية كانت من أقسى ما مرّ عليهما في حياتهما، وأنهما لا يملكان إلا التسليم بقضاء الله وقدره.

واختتم الأب حديثه بالدعاء لأطفاله: "محمود وعبدالرحمن وسارة"، بأن يتغمدهم الله برحمته الواسعة ويجعلهم شفعاء له ولوالدتهم يوم القيامة.