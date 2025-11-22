قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بني سويف.. فحص 170 ألف تلميذاً بالابتدائي للكشف المبكر عن سوء التغذية

بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في فعاليات مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس (الأنيميا السمنة، التقزم)، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة،بعد استئنافها مطلع أكتوبر الماضي ،تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 /2026.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة ،وتضمن الإشارة إلى استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية ، التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع التعليم والتأمين الصحي ،لتقديم خدمات المبادرة التي تتضمن فحص نسبة الهيموجلبين فى الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة.

وتم فحص 171 ألف و70 تلميذاً وتلميذةمن طلاب الصفوف الأولى من كل المراحل التعليمية بالإضافة للصف الرابع الابتدائي بقطاعى التعليم العام والأزهر حيث يتضمن الفحص الاكلينيكى وفحص الأسنان وقياس الطول والوزن واحتساب كتلة الجسم لاكتشاف أمراض سوء التغذية للفئات المستهدفة، وذلك بمتابعة من الدكتور أحمد أشرف منسق عام المبادرات والدكتور إيمان محمد أحمد منسق مبادرة الأنيميا.

بني سويف صحة بني سويف محافظة بني سويف

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

315 متقدماً للحج من أسيوط ضمن القرعة الإلكترونية لموسم الجمعيات الأهلية

فوز 315 متقدماً للحج من أسيوط في القرعة الإلكترونية للجمعيات الأهلية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مدارس المحلة وسمنود لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية

رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية

مياه الشرقية تعلن حالة الطوارئ واستعدادات مكثفة خلال أيام انتخابات النواب

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

