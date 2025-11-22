بني سويف.. فحص 170 ألف تلميذاً بالابتدائي للكشف المبكر عن سوء التغذية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في فعاليات مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس (الأنيميا السمنة، التقزم)، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة،بعد استئنافها مطلع أكتوبر الماضي ،تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 /2026.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة ،وتضمن الإشارة إلى استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية ، التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع التعليم والتأمين الصحي ،لتقديم خدمات المبادرة التي تتضمن فحص نسبة الهيموجلبين فى الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة.

وتم فحص 171 ألف و70 تلميذاً وتلميذةمن طلاب الصفوف الأولى من كل المراحل التعليمية بالإضافة للصف الرابع الابتدائي بقطاعى التعليم العام والأزهر حيث يتضمن الفحص الاكلينيكى وفحص الأسنان وقياس الطول والوزن واحتساب كتلة الجسم لاكتشاف أمراض سوء التغذية للفئات المستهدفة، وذلك بمتابعة من الدكتور أحمد أشرف منسق عام المبادرات والدكتور إيمان محمد أحمد منسق مبادرة الأنيميا.