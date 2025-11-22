بني سويف.. 16 مشروعا لإضافة 212 فصلاً دراسيا بتكلفة 265 مليون جنيه

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع مسؤولى الأبنية التعليمية،مقترح الخطة الخاصة بحل مشكلة الفترة الثانية" المسائية"بمدارس المرحلة الابتدائية وتخفيض كثافة الفصول على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تقوم على طرح عدد من الأنماط العلاجية لمواجهة ارتفاع الكثافة داخل الفصول ، مع مراعاة طبيعة كل إدارة تعليمية وفي ضوء المتاح من الفراغات التي يمكن استغلالها في هذا الجانب

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية "المهندس محمد ياسين طه"لمناقشة واستعراض مقترح الخطة التي تم وضعها والاستقرار على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني،والتي تتضمن تنفيذ 16 مشروعا (توسعة وتعلية وإحلال جزئي ) تضيف 212 فصلاً دراسيا بتكلفة تقديرية بإجمالي 265 مليون جنيها بمدارس إدارات تعليم : بني سويف ، الواسطى وناصر.

وبحسب الخطة التي عرضها مدير الأبنية التعليمية، سيتم تنفيذ 5 مشروعات بمدارس الواسطى ، تضيف 62 فصلاً دراسيا بإجمالي تكلفة تقديرية 77.5 مليون جنيها وهي مدارس( ميدوم الإعدادية" إحلال جزئي" ، الواسطى الابتدائية الحديثة1 "تعلية "، الزاوية الابتدائية المشتركة "تعلية"،الميمون الغربية الابتدائية الجديدة "تعلية وتوسعة"،جزيرة المساعدة الإعدادية المشتركة" إحلال جزئي".

وفي مركز ناصر ، 6 مشروعات تضيف 99 فصلاً دراسياً بإجمالي تكلفة تقديرية 124 مليون جنيهاً وهي مدارس ( الشهيد على عبد الحليم "توسع"،صلاح سالم الابتدائية المشتركة"إحلال جزئي وتعلية"،نجع العرب الابتدائية"تعلية"، هشام الحميلي الابتدائية "توسع"، الشهيد محمد رجب بكرى عبد العال الابتدائية"توسع"، كوم أبو خلاد الابتدائية"توسع ".

وفي مركز بني سويف :5 مشروعات،تستهدف إضافة 51 فصلاً بإجمالي تكلفة تقديرية 63.5 مليون جنيه تقريباً،وهي مدارس (بليفيا الابتدائية المشتركة "إحلال جزئي"،صلاح الدين بالحاجر"تعلية"،عبد الصمد عبد الغنى خليفة تعليم أساسي"تعلية"، الشهيد جمعة للتعليم الاساسى "تعلية"، الكوم الأحمر الإعدادية بنات"توسع".