ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
بني سويف.. 16 مشروعا لإضافة 212 فصلاً دراسيا بتكلفة 265 مليون جنيه

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع مسؤولى الأبنية التعليمية،مقترح الخطة الخاصة بحل مشكلة الفترة الثانية" المسائية"بمدارس المرحلة الابتدائية وتخفيض كثافة الفصول على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تقوم على طرح عدد من الأنماط العلاجية لمواجهة ارتفاع الكثافة داخل الفصول ، مع مراعاة طبيعة كل إدارة تعليمية وفي ضوء المتاح من الفراغات التي يمكن استغلالها في هذا الجانب

 

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية "المهندس محمد ياسين طه"لمناقشة واستعراض مقترح  الخطة التي تم وضعها والاستقرار على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني،والتي تتضمن تنفيذ 16 مشروعا (توسعة وتعلية وإحلال جزئي ) تضيف 212 فصلاً دراسيا  بتكلفة تقديرية بإجمالي  265 مليون جنيها  بمدارس إدارات تعليم : بني سويف ، الواسطى وناصر.

 

وبحسب الخطة التي عرضها مدير الأبنية التعليمية، سيتم تنفيذ 5 مشروعات بمدارس الواسطى ، تضيف 62 فصلاً دراسيا بإجمالي تكلفة تقديرية 77.5 مليون جنيها وهي مدارس( ميدوم الإعدادية" إحلال جزئي" ، الواسطى الابتدائية الحديثة1 "تعلية "، الزاوية الابتدائية المشتركة "تعلية"،الميمون الغربية الابتدائية الجديدة "تعلية وتوسعة"،جزيرة المساعدة الإعدادية المشتركة" إحلال جزئي".

 

وفي مركز ناصر ، 6 مشروعات تضيف 99 فصلاً دراسياً بإجمالي تكلفة تقديرية 124 مليون جنيهاً  وهي مدارس ( الشهيد على عبد الحليم "توسع"،صلاح سالم الابتدائية المشتركة"إحلال جزئي وتعلية"،نجع العرب الابتدائية"تعلية"، هشام الحميلي الابتدائية "توسع"، الشهيد محمد رجب بكرى عبد العال الابتدائية"توسع"، كوم أبو خلاد الابتدائية"توسع ".

 

وفي مركز بني سويف :5 مشروعات،تستهدف إضافة 51 فصلاً بإجمالي تكلفة تقديرية 63.5 مليون جنيه تقريباً،وهي مدارس (بليفيا الابتدائية المشتركة "إحلال جزئي"،صلاح الدين بالحاجر"تعلية"،عبد الصمد عبد الغنى خليفة تعليم أساسي"تعلية"، الشهيد جمعة للتعليم الاساسى "تعلية"، الكوم الأحمر الإعدادية بنات"توسع".

 

بني سويف الفشن سمسطا

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

محاكمة اللاعب رمضان صبحي

رفع جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحى و3 آخرين لنظر تحديد موعد التأجيل

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

