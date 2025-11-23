«عروسة صيني».. محمود الليثي يكشف عن مفاجآت فنية بين السينما والدراما والموسيقى|فيديو

كشف الفنان محمود الليثي، في لقاء خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، عن مجموعة من المفاجآت الفنية التي يجهّز لها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما والموسيقى.

وقال الليثي إنه يجهّز لتعاونات موسيقية جديدة تجمعه مع النجم ويجز والنجم حمزة نمرة، موضحًا أن هذه الأعمال ستكون مختلفة ومليئة بالتجديد، وستُطرح قريبًا أمام الجمهور.

كما أعلن الليثي عن مشاركته في فيلم جديد بعنوان "عروسة صيني"، مشيرًا إلى أن العمل يحمل طابعًا كوميديًا اجتماعيًا ويضم نخبة من النجوم، ويتوقع أن يحقق صدى كبيرًا عند عرضه.

وفي سياق متصل، أوضح الليثي أنه يستعد لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة، واصفًا إياها بأنها مفاجآت سيسعد بها جمهوره نظرًا لاختلافها في الموسيقى والكلمات.

وعن الدراما، كشف الليثي عن مشاركته في مسلسل جديد يحمل اسم "الكنج"، مؤكدًا أنه يقدم من خلاله دورًا مميزًا ومختلفًا عن أعماله السابقة، وينتظر ردود فعل الجمهور عند عرضه.

وفي ختام حديثه، عبّر محمود الليثي عن أمنيته بأن تنال كل هذه الأعمال إعجاب الجمهور، مؤكدًا أنه يعمل دائمًا على تقديم محتوى فني راقٍ يليق بالمشاهد.

https://youtube.com/shorts/Ag9WPnH9y6c?si=AQyyHNKKlRh93Kn1

https://youtu.be/IeVQrF7vlc4?si=tL_KqsqXQAtnv3Hb