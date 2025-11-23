مبادرة إنسانية.. أهالي مطروح يفتحون بيوتهم لمساعدة المسافرين العالقين في الشبورة الكثيفة|شاهد

بادر أهالي محافظة مطروح بفتح منازلهم للمسافرين العالقين على الطرق، بسبب صعوبة القيادة نتيجة الشبورة الكثيفة.

وفي مبادرات إنسانية، أعلن الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استعدادهم لاستقبال المسافرين العالقين، في مشهد يعكس روح الشهامة والكرم التي تتميز بها محافظة مطروح لتقديم مثل هذه المبادرات لخدمة المواطنين.

وتشهد المحافظة شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة في الساعات الأولى من الصباح، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأغلق المرور طريق مطروح-القاهرة بسبب الشبورة، حفاظًا على سلامة المسافرين.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمس من استمرار ظهور شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق السريعة والزراعية في ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق المؤدية إلى مطروح والسلوم.

وأكدت الأرصاد أن الشبورة ستظل مؤثرة خلال الساعات المقبلة، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر واتباع التعليمات المرورية حفاظًا على الأرواح.