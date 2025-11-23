كمال أبو رية يكشف سر اختفاء طليقته ماجدة زكي عن الساحة الفنية | فيديو

تحدّث الفنان كمال أبو رية عن طليقته الفنانة ماجدة زكي، وسبب اختفائها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، وأهم مواصفاتها الشخصية.

وقال الفنان كمال أبو رية، في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون": "الفنانة ماجدة زكي تحب أولادها جدًا وحنونة عليهم".

وعن سبب اختفائها عن الساحة الفنية، أشار أبو رية إلى أن الفنانة ماجدة زكي تختار أعمالها بدقة ولم تجد عملًا مناسبًا لها.

وأكد أن الفنانة ماجدة زكي ممثلة قوية جدًا، والفنان قد يتوه أحيانًا ويحتاج إلى مخرج يكون فاهمًا ويوجهها جيدًا.

وعن حياته الشخصية، قال إنه يتناول أكلًا صحيًا ويمارس الرياضة، ويقوم برياضة المشي والجري أحيانًا، ولا يشرب الخمور، مضيفًا: "كنت أشرب زمان وأنا صغير"، وأضاف أنه يحب السيارات والبحر والسفر.