انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب "سينجل" من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر
هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
البنك الأهلي يتقدم والزمالك يتعادل سريعا في شوط أول مثير
أعداد المراسلين والقنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
فن وثقافة

بسنت شوقي تُشيد بالتجديد الفني لكمال أبو رية: “الـ rebranding بتاعه مدهش!”

كمال ابو رية
كمال ابو رية
يارا أمين

أعربت الفنانة بسنت شوقي عن إعجابها الشديد بالتطور الذي يشهده الفنان كمال أبو رية في أعماله الفنية الأخيرة، مشيدة بما وصفته بـ “الـ rebranding” الذي أعاد تقديمه للجمهور بصورة مختلفة ومبهرة.

ونشرت بسنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا عبّرت فيه عن تقديرها لأداء كمال أبو رية، مؤكدة أنه يعيش حالة فنية مميزة، وأن اختياراته الأخيرة تعكس ذكاءً ومرونة في التعامل مع تطور الدراما المصرية.

وكان قد اثار فارق السن بين كمال ابو رية وغادة عادل الجدل ضمن أحداث مسلسل وتر حساس 2 الذي انطلق عرضه مساء أمس.

فارق السن المعلن هو 13 عاما فقط بين كمال أبو رية، الذي يبلغ من العمر 63 عاما، ويلعب دور والد غادة عادل التي تبلغ من العمر 50 عاما.

وتباينت آراء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الأمر، البعض قال إن فارق العمر غير منطقي وصعب أن يكون كمال أبورية والدها وفارق عمرهما 13 عاما فقط.


البعض الآخر أشار إلى عدم دقة عمر الفنانين على الإنترنت، وأن كمال أبو رية أكبر من 63 عاما بعدة سنوات، وهو ما ينطبق أيضا على غادة عادل التي قال البعض إنها أكبر من 50 عاما بسنوات.

ورغم أن العمر الحقيقي للفنان لا علاقة بشخصيته على الشاشة، إلا أن الجمهور يرى ضرورة عمل اعتبار للسن الحقيقي لمزيد من المصداقية.

مسلسل وتر حساس٢

يذكر أن مسلسل وتر حساس 2  بطولة غادة عادل، كمال أبو رية، محمد علاء ، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع.

الفنانة بسنت شوقي كمال أبو رية rebranding فيسبوك الدراما المصرية غادة عادل مسلسل وتر حساس 2

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

