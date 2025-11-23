الإثارة قبل الهدف الرابع.. أمير هشام يُعلّق على أداء إمام عاشور بعد العودة من الإصابة

علّق الإعلامي أمير هشام على ترقُّم اللاعب إمام عاشور قبل نزوله في مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل، وذلك بعد عودته من الإصابة.

وشارك أمير هشام فيديو لعاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه: "كان على أعصابه.. ترقّب إمام عاشور قبل نزوله وتسجيله الهدف الرابع".



وكان قد ردّ اللاعب إمام عاشور علي رسالة وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي التي وجهها له بعد عودته إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.



وعلّق عاشور علي ستوري وسام أبو علي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام و كتب :اشتقت لك يا اخي ".

رحب وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي، بعودة لاعب الأهلي إمام عاشور إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ونشر أبو علي ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “مرحباً بعودتك ياولدي”.

فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.