البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
رياضة

الإثارة قبل الهدف الرابع.. أمير هشام يُعلّق على أداء إمام عاشور بعد العودة من الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
علا محمد

علّق الإعلامي أمير هشام على ترقُّم اللاعب إمام عاشور  قبل نزوله في مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل، وذلك بعد عودته من الإصابة.

وشارك أمير هشام فيديو لعاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه: "كان على أعصابه.. ترقّب إمام عاشور قبل نزوله وتسجيله الهدف الرابع".


وكان قد ردّ اللاعب إمام عاشور علي رسالة وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي التي وجهها له بعد عودته إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.


وعلّق عاشور علي ستوري وسام أبو علي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام و كتب :اشتقت لك يا اخي ".

رحب وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي، بعودة لاعب الأهلي إمام عاشور إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ونشر أبو علي ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “مرحباً بعودتك ياولدي”.

فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري 
ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.

إمام عاشور شبية القبائل

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

كلودين عون، الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

كلودين عون: المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها

الفنانة التونسية عفاف بن محمود

عفاف بن محمود عن الجولة 13: تجسيد شخصية سامية تجربة عاطفية وإنسانية ثقيلة

محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

251 طعنًا بالمرحلة الأولى وإلغاء نتائج 19دائرة في انتخابات مجلس النواب

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

