الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار: مصر تلعب دورًا أساسيًا في دعم المفاوضات واتفاقات السلام |فيديو

أكدت ليباكيسو ماثلو، السكرتير التنفيذي لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، على أن دور مصر في معالجة الأزمات والتحديات داخل القارة الأفريقية يعد دورًا محوريًا واستراتيجيًا، مؤكدة أن مصر ليست مجرد دولة عضو داخل الاتحاد، بل فاعل رئيسي يقود مبادرات السلام والتنمية.

ملف إعادة الإعمار والتنمية

وأضافت ماثلو، خلال لقاء خاص لبرنامج "الحصاد الأفريقي" مع الإعلامي حساني بشير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس جمهورية مصر العربية يقود ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات داخل الاتحاد الإفريقي، ما يجعله في موقع القيادة لجهود القارة في إعادة بناء حياة الشعوب المتضررة قبل النزاع وأثناءه وبعده.

وأشارت إلى أن مصر تلعب دورًا أساسيًا في دعم المفاوضات واتفاقات السلام، مثل اتفاقيات جنوب السودان واتفاقات السلام في الصومال، وتعمل على ضمان إبرامها بشكل فعال وشامل يخدم استقرار المجتمعات.

إعادة بناء حياة الشعب

وأكدت السكرتير التنفيذي أن مصر تواصل دعمها لجهود إعادة بناء حياة الشعب الصومالي، خاصة مع اقتراب الانتخابات الوطنية في الصومال عام 2026، موضحة أن القاهرة تساهم بدور مهم في دعم المؤسسات الصومالية وإعادة إعمار الدولة.

تقديم نموذج يُحتذى به

وأضافت أن مصر لا تقود الملف فحسب، بل تستضيف أيضًا مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وهو ما يعكس التزامها القوي بدعم القارة وتقديم نموذج يُحتذى به أمام باقي الدول الأعضاء.

دعم عمليات الإعمار

وختمت ماثلو تصريحاتها بالتأكيد على أن استثمارات مصر في دعم عمليات الإعمار والتنمية وبناء القدرات في أفريقيا هي جهود جديرة بالثناء وتُظهر التزامًا حقيقيًا تجاه مستقبل القارة وسلامها واستقرارها.